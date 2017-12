2013, anul fenomenelor extreme

Anul 2013 a fost marcat de fenomene extreme, după cum a dovedit recentul taifun Haynan, precum şi de un nivel-record al mărilor. Potrivit cifrelor provizorii, cele definitive fiind prevăzute pentru martie 2014, difuzate de Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), agenţie specializată a ONU, 2013 este pe punctul de a deveni unul din cei zece ani cei mai călduroşi de la debutul statisticilor moderne, în 1850. Nivelul mediu al mării a atins un nou record în martie 2013. Acest nivel a crescut într-un ritm mediu de 3,3 milimetri pe an, ceea ce este aproape de ritmul de circa trei milimetri pe an constatat în deceniul 2001-2010 şi care corespunde dublului celui înregistrat în secolul XX, de 1,6 milimetri pe an. Primele nouă luni din 2013 se situează, la egalitate cu 2003, pe locul al şaptelea al celor mai călduroşi ani de până acum. Majoritatea regiunilor au cunoscut temperaturi mai mari decât cea medie, îndeosebi Australia, nordul Americii de Nord, nord-estul Americii de Sud, Africa de Nord şi o mare parte din Eurasia. Perioada ianuarie - septembrie 2013 a fost mai caldă decât cea corespunzătoare din 2011 şi 2012, când fenomenul climatic La Nina a provocat o răcire.

Nivelul mării va creşte în continuare, din cauza topirii unor calote glaciare şi a unor gheţari. Peste 90% din căldura suplimentară provenită din gazele cu efect de seră este absorbită de oceane, care continuă să se încălzească şi să se dilate de sute de ani. Nivelurile de dioxid de carbon şi alte gaze cu efect de seră conţinute în atmosferă la nivel mondial au atins noi vârfuri în 2012 şi ne aşteptăm să ajungă la cote fără precedent din nou în 2013. Aceasta înseamnă că vom avea parte de un viitor mai cald.