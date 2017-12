2013, coşmar pentru companiile din industria de îmbrăcăminte

Preşedintele Federaţiei Patronale a Industriei Uşoare din România (FEPAIUS), Maria Grapini, a declarat că anul 2013 va fi unul crucial pentru industria de textile-pielărie-îmbrăcăminte, la multe companii urmând să expire perioada de insolvenţă. \"Ne sperie anul 2013, pentru că va expira perioada de insolvenţă pentru foarte multe companii. Cele care nu au rezolvat problemele în acest interval vor intra în faliment. În prezent, avem o foarte mare problemă, aceea că nu există capital pentru investiţii. În industrie trebuie să investeşti mereu, altfel nu poţi ţine ritmul pe piaţa globală. Investiţia o faci din profit, ori acesta s-a diminuat considerabil sau lipseşte. (...) Din toate direcţiile vin numai veşti proaste. De exemplu, aflăm că băncile vor să majoreze comisioanele la carduri, lucru foarte rău pentru că toţi salariaţii vor plăti mai mult să-şi vadă soldul şi să-şi scoată banii. Întreprinzătorii sunt presaţi din toate părţile. Băncile vor să îşi crească comisioanele, statul intenţionează să crească impozitele, iar clienţii noştri externi vor ca noi să scădem preţurile\", a declarat Maria Grapini. Reprezentantul FEPAIUS a adăugat că producătorii din această ramură industrială aşteaptă o relaxare fiscală, mai ales pe costurile pe salarii. \"O cerinţă foarte importantă este ca statul să nu ne mai blocheze banii. Banii producătorilor, lichidităţile la stat, sunt reţinute prin două căi. Pe de o parte, rambursarea de TVA, care acum să zicem că din 2012 se va simplifica pentru cei care au afaceri de până la 500.000 euro. Pe de altă parte,există un blocaj total la certificatele medicale, având în vedere că în această ramură lucrează foarte multe femei. Casa de Sănătate dă foarte greu banii înapoi. Companiile fac dublă plată. Am solicitat să nu mai plătim noi, angajatorii. Dacă am vărsat CAS-ul la zi, nu mai am responsabilitatea plăţii concediului medical. Să plătească cel care a primit banii. Angajatorul plăteşte lunar CAS-ul, dar concediile medicale le plătim tot noi, apoi ne chinuim să luam banii înapoi pentru că avem dublă plată\", a explicat Maria Grapini.

CREŞTEREA PRODUCŢIEI ESTE NESEMNIFICATIVĂ Deşi sectorul a înregistrat o uşoară creştere de la începutul anului, în comparaţie cu anul trecut, Grapini declară: “Creşterea este nesemnificativă!”. \"Confecţiile de îmbrăcăminte merg mai prost decât industria textilă, puţină cât a mai rămas. (...) Industria textilă s-a axat şi pe producţie de produse tehnice destinate articolelor industriale, fiind un trend în prezent pe piaţa globală. Aceasta a fost o nişă pe care întreprinzătorii români au fructificat-o. De altfel, şi noi (FEPAIUS – nr.), în urmă cu foarte mulţi ani, şi cu Institutul de Cercetări şi cu Facultatea de Textile, la toate conferinţele noastre am pus accent pe orientarea spre produsele tehnice. La confecţii-îmbrăcăminte, am sugerat producătorilor să se orienteze spre producţie de nişă, pe textile inteligente, pe textile de înaltă calitate, pe branduri pentru că producţia de masă este ocupată, cel puţin pe piaţa UE, unde România operează şi are export 75-80%, de Asia. Reconversia producţiei de confecţii – îmbrăcăminte e mai grea şi am avut pierderea cea mai mare. Noi încă nu am ajuns cu producţia de îmbrăcăminte la nivelul anului 2007-2008. A fost pierdere masivă în 2009 şi nu ne-am revenit încă cu sectorul de îmbrăcăminte\", a explicat ea.