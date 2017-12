2013, un an al extremelor pentru Cumpăna

Anul 2013 are, ca toate administraţiile locale, şi împliniri, dar şi dezamăgiri. Chiar dacă am vrea să ne gândim la împliniri nu putem, fără ca prima dată să ne gândim la dezamăgiri şi la faptul că sunt lucruri pe care am dori să le fi realizat. În ceea ce priveşte administraţia locală din Cumpăna, primarul Mariana Gâju a explicat că anul 2013 a fost un an al extremelor, multe proiecte care erau aşteptate de câţiva ani fiind demarate, dar şi anul în care au fost stopate unele proiecte a căror implementare era aşteptată. În privinţa proiectelor de extindere a reţelelor de utilităţi publice, Gâju a explicat că a avut multe dezamăgiri. Primul este proiectul de extindere a reţelei de drumuri asfaltate, care a început în toamna anului 2012 şi care în 2013 a fost stopat ca urmare a lipsei fondurilor financiare alocate de Ministerul Dezvoltării şi Administraţiei Publice Locale. Proiectul a început pe Hotărârea de Guvern 577/1997, care a fost abrogată şi transformată în Programul Naţional de Dezvoltare Locală. „Proiectul nostru nu a fost prins la priorităţi, având în vedere că el este realizat 65% cu facturi emise şi înaintate ministerului. Răspunsul a fost că ele vor fi finanţate începând din 2014. Durerea cea mare este că Primăria are conturile blocate tocmai datorită acestor lucrări de pietruire şi asfaltare care au fost realizate în 2008 - 2009. În 2013, noi, ca beneficiari, am oprit constructorul să continue lucrările pentru a nu fi nevoiţi să plătim penalităţi pentru neachitarea la termen a facturilor. Este o mare dezamăgire, nu doar pentru mine ca primar, dar şi pentru locuitorii comunei, care aşteptau 4,6 km de drum asfaltat în comună“, a declarat Gâju.

AŞTEPTĂRI Tot la capitolul nerealizări, primarul a trecut amenajarea firului de apă derea Cumpăna - Lazu, lucrare începută în urmă cu doi ani şi care tot din cauza lipsei fondurilor necesare nu s-a finalizat prin dalarea firului de apă al derelei şi construirea celor şapte podeţe din comună. „Singurul lucru care a fost realizat din întregul proiect este un pod, în zona Dealul Spirii, care a permis continuarea lucrării de amenajare a străzii Banu Mărăcine. Aşteptăm ca de anul viitor să fie finanţate şi aceste lucrări, pentru care ar trebui ca banii să vină de la Ministerul Mediului“, a mai spus Gâju. În 2013, Cumpăna a avut în implementare un proiect de 4,5 milioane de euro care se referă la extinderea reţelei de canalizare şi înlocuirea reţelelor de alimentare cu apă prin Programul Operaţional de Mediu. Licitaţia a fost susţinută de SC RAJA SA Constanţa, societate de interes regional pentru care primarul Mariana Gâju este declarat incompatibil pentru că face parte din Consiliul de Administraţie al unei societăţi în care a fost desemnată să apere interesul comunităţii. „Asta în condiţiile în care eu nu fac altceva decât să administrez patrimoniul comunei Cumpăna. Reţelele de apă şi canalizare sunt predate în administrare SC RAJA, societate care se ocupă de serviciile de apă şi canalizare în şase judeţe ale României, iar alesul local are obligaţia să urmărească cum este folosit patrimoniul“, a explicat Gâju.

APRECIERI Anul 2013 a adus şi lucruri bune. Cumpăna a primit titlul de comuna cea mai activă, oferit de Asociaţia „Cele mai frumoase sate“, şi a fost premiată drept comuna cu cele mai frumoase proiecte culturale pentru organizarea festivalului „Rodul Pământului - Zilele Recoltei“. „Un proiect cu care ne mândrim este cel organizat prin Asociaţia Comunelor din România, prin care copiii merituoşi din comună au fost în vacanţa de vară în opt comune de munte ale României. Este un sprijin pe care vreau să-l aduc copiilor care învaţă foarte bine şi ai căror părinţi nu au posibilitatea financiară să-i ducă să vadă muntele“, a precizat Gâju. Vorbind despre proiectele ce trebuie implementate, primarul a explicat că e necesară extinderea reţelelor de canalizare şi gaze în mai multe zone şi a explicat că anul viitor vor începe lucrările la cea de canalizare. Cea mai stringentă rămâne însă cea a pietruirii şi asfaltării drumurilor din comună. O altă durere a administraţiei locale este faptul că nu a fost extinsă reţeaua de energie electrică în noile cartiere ale comunei, proiect care ar urma să fie realizat anul viitor. „Nu pot spune că a fost un an fără rezultate, însă nu aşa cum le aşteptam. Am încredere în exerciţiul financiar 2014 - 2020 pentru care administraţia locală are pregătite proiectele, doar să se deschidă liniile de accesare şi primarul din Cumpăna va fi acolo cu proiectele, ca să le depună“, a completat Gâju.