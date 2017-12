2013, un an bun din punct de vedere agricol

În ciuda vremii capricioase din ultima perioadă, 2013 se anunţă un an bun din punct de vedere agricol. După ce, anul trecut, recolta a fost compromisă din cauza secetei, agricultorii constănţeni vor avea acum producţii mai mari. Specialiştii spun că toate culturile s-au dezvoltat în limite normale şi sunt mulţumiţi de recolte. Potrivit directorului executiv al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) Constanţa, Boris Parpală, fermierii au obţinut anul acesta producţii medii la culturile de toamnă mult mai mari decât se aşteptau. „În acest an, producţiile principalelor culturi agricole din judeţ le depăşesc atât cantitativ, cât şi calitativ pe cele din 2012. Faţă de anul trecut, randamentele culturilor au crescut cu 30 - 40%”, a declarat Parpală. Datele statistice ale DADR Constanţa arată că, până la această dată, s-a încheiat recoltatul orzului pe toată suprafaţa semănată de 30.200 hectare. Producţia medie înregistrată este de 3.100 kg/hectar, iar producţia obţinută este de 93.750 tone. Şi orzoaica de toamnă a fost recoltată. Producţia medie la această cultură este de 3.175 kg/hectar, în timp ce producţia obţinută este de 90.500 tone. La rapiţa pentru ulei, producţia medie obţinută pe cele 9.239 hectare însămânţate este de 1.502 kg/hectar. În ceea ce priveşte ovăzul, acesta s-a cules de pe 5.180 de hectare din totalul de 5.610 hectare, producţia medie fiind de 1.545 kg/hectar. Şi campania de recoltare a grâului se apropie de final. Grâul a fost recoltat pe o suprafaţă de 175.000 de hectare, dintr-un total de 185.100 hectare. Producţia medie înregistrată este, deocamdată, de 2.200 kg/hectar, cu o producţie obţinută de 387.000 tone. Referitor la culturile de porumb şi floarea soarelui, directorul DADR Constanţa a declarat că, datorită precipitaţiilor căzute în ultima vreme, culturile arată foarte bine. „Estimăm că vom avea o producţie bună şi la aceste culturi de primăvară. Până acum, precipitaţiile au fost la timp, în ciuda prognozei meteorologilor, care spunea că în iunie - iulie se va instala seceta”, a spus Parpală. Specialiştii speră, totuşi, ca avertismentele meteorologilor privind seceta să nu se adeverească, iar campania de recoltare a culturilor din acest an să fie dusă la bun sfârşit.