2013, unul dintre cei mai calzi ani

2013 a fost unul dintre cei mai calzi ani pe glob, de când s-a început colectarea datelor despre temperaturi, în 1880, fapt ce confirmă tendinţa de încălzire a planetei, potrivit celor mai recente rapoarte realizate de NASA şi de National Oceanic and Atmospheric Administration. Temperatura medie combinată rezultată din datele colectate la nivelul continentelor şi al oceanelor a fost în 2013 de 14,52 grade Celsius, cu 0,62 grade mai mare decât media secolului XX. Astfel, 2013 se situează pe locul al patrulea în topul celor mai calzi ani din ultimii 133, se precizează în raportul National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). De altfel, toţi anii secolului al XXI-lea (2001 - 2013) se numără printre primii 15 cei mai calzi, la nivel global, din 1880 încoace. 2010, 2005 şi 1998 ocupă, în ordine, primele trei locuri în topul celor mai calzi ani din 1880 încoace. Totodată, 2013 este al 37-lea an consecutiv cu o temperatură medie superioară celei a secolului XX. În medie, temperatura globului a crescut cu 0,06 grade pe deceniu, din 1880 până în 2013.

Estimările realizate de NASA pentru anul trecut sunt foarte uşor diferite de cele ale NOAA. Astfel, potrivit NASA, 2013 a fost al şaptelea cel mai cald an de pe glob din 1880 încoace, cu o medie de 14,6 grade Celsius, cu 0,6 grade mai ridicată decât media secolului XX. Tendinţa generală de încălzire a planetei nu poate fi negată, spun specialiştii NASA, care adaugă că este necesară monitorizarea evoluţiei temperaturilor pe termen lung. Fiecare nou an nu va fi neapărat mai cald decât precedentul, însă, cu nivelul actual al gazelor de seră din atmosferă, cercetătorii estimează că fiecare nou deceniu va fi mai cald decât cel anterior, potrivit NASA. Dioxidul de carbon (CO2), principalul gaz cu efect de seră, care provine mai ales din arderea combustibililor şi alte activităţi industriale, se află la cel mai înalt nivel. În 1880 era de 285 părţi pe milion şi depăşea 400 de părţi pe milion în 2013. Încălzirea planetei afectează gheţurile arctice, fapt care determină creşterea nivelului oceanelor, ameninţând populaţiile care trăiesc pe coaste.