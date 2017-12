„2014 - cel mai rău an pentru bănci”

LUNI DE FOC Rata creditelor neperformante a crescut cu 0,1 puncte procentuale în octombrie, faţă de septembrie, la 21,7%, a declarat ieri directorul Supravegherii din cadrul Băncii Naţionale a României (BNR), Nicolae Cinteză, care nu se arată însă îngrijorat de acest ritm şi consideră că va continua la fel şi anul viitor. „Neperformanţa în sistem a explodat. În septembrie era de 21,6%. Personal, nu sunt foarte speriat de asta, pentru că iau în calcul şi un alt indicator, pe care mass-media îl ignoră de obicei, respectiv cât din pierdere a fost asumată de bănci. În România, avem 64%. În condiţiile în care băncile au acceptat să facă provizioane pentru 64% dintre creditele neperformante, diferenţa de 36% are în spate un colateral care va permite ceva recuperare din nenorocire, dar nu integral. Un al treilea indicator, solvabilitatea, arată că băncile sunt stabile. Singura problemă care se pune este următoarea - cât va mai creşte neperformanţa”, a explicat Cinteză. El a amintit că BNR a efectuat recent verificări în sistemul bancar, întrucât existau suspiciuni că instituţiile de credit rambursau prea repede resursele atrase de la băncile-mamă: „Suspiciunile s-au adeverit. În septembrie, am avut o scădere cu cinci miliarde euro a resurselor din sistem, dintre care doar un miliard reprezenta costul trecerii de la standardele româneşti de contabilitate la cele internaţionale. Va mai exista un şoc în noiembrie şi decembrie, pentru că vrem ca, la 1 ianuarie 2014, băncile să se afle cât mai aproape de starea reală”. În opinia şefului Supravegherii din BNR, 2014 va fi cel mai rău an, pentru că „reglementările se vor înăspri, iar băncile vor fi supuse unor teste de stres şi unei analize a activelor”.

EVALUĂRI DURE Mai exact, procedura Băncii Centrale Europene (BCE) de evaluare a calităţii activelor presupune reevaluarea colateralelor şi se va face conform unor proceduri foarte dure, apropiată de cele folosite la lichidarea unei instituţii. În practică, din portofoliile băncilor vor dispărea activele supraevaluate. „Scade colateralul, creşte provizionul. Băncile autohtone nu au anticipat asta şi unele dintre ele fac abia acum provizionarea suplimentară a creditelor”, a spus Cinteză. În plus, bancherii vor fi nevoiţi să constituie rezerve şi pentru împrumuturile neperformante, în urma unor controale finalizate recent de BNR. „Din ce-am verificat până acum... sunt probleme, dar nu mari. Le-am cerut o nouă situaţie la 30 septembrie, pentru că, dacă era să aplicăm raportarea din iunie, intram în război cu toţii şi nu avea niciun rost. Le-am spus: „Domnilor, aveţi greşeala asta, asta şi asta! Rezolvaţi-le!”, a punctat Cinteză, precizând că BNR va încuraja restructurarea creditelor, însă doreşte ca băncile să-şi recunoască acele împrumuturi neperformante, respectiv pierderile, nu să le „ascundă sub preş”.