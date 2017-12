2014, anul omagial euharistic şi comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni

La iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în şedinţa de lucru din 29 octombrie 2012, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca 2014 să fie declarat „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română”. În acest sens, Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat un program-cadru naţional bisericesc care se va desfăşura sub mai multe coordonate. În primul semestru din 2014, tema va fi tratată sub genericul „Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie sub aspect biblico-patristic, dogmatic-moral, liturgic şi pastoral”. În al doilea semestru, tema va fi tratată complementar sub genericul „Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, la împlinirea a 300 de ani de la martiriul lor”. La Conferinţa pastoral-misionară semestrială din primăvara lui 2014 se va trata tema „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)”, iar conferinţa pastoral - misionară semestrială din toamna anului viitor va avea tema „Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”. Tot anul viitor, Patriarhia Română va organiza un congres euharistic internaţional, un simpozion naţional şi o expoziţie naţională dedicate „Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”, cu scopul valorificării moştenirii istorice, spirituale şi culturale a epocii brâncoveneşti. Eparhiile şi instituţiile de învăţământ teologic ale Bisericii Ortodoxe Române vor organiza în 2014 dezbateri, colocvii, seminarii şi expoziţii de icoane, fresce, mozaicuri cu tema „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)” şi „Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni” în Patriarhia Română. Agenţiile de pelerinaj ale Patriarhiei Române vor organiza pelerinaje în ţară şi străinătate la locurile unde au trăit mari duhovnici ai Ortodoxiei, precum şi la locurile legate de viaţa, martiriul şi moştenirea culturală a Sfinţilor Brâncoveni. În octombrie 2014, la Palatul Patriarhiei va avea loc şedinţa solemnă a Sfântului Sinod, în timpul căreia se va prezenta o sinteză a evenimentelor din eparhii privind aceste evenimente.