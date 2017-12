2014, cel mai bun an din istoria clubului Real Madrid

Real Madrid a încheiat anul 2014 cu câștigarea Campionatului Mondial al cluburilor, sâmbătă, la Marrakech, după 2-0 (Sergio Ramos 37, Gareth Bale 51) în finala cu San Lorenzo de Almagro, deținătoarea Copei Libertadores. Este cel mai bun an din istoria clubului iberic, unicul în care a cucerit patru titluri în total, anterior adjudecându-și Cupa Spaniei, Liga Campionilor și Supercupa Europei. Formația antrenată de italianul Carlo Ancelotti a încheiat astfel un an plin de recorduri, în care a reușit să înscrie și cele mai multe goluri. Din cele 63 de meciuri pe care le-a disputat a câștigat 51, îndreptându-se spre cea mai lungă serie de victorii din fotbal. Acum are 22 de victorii consecutive, recordul mondial fiind deținut de clubul brazilian Coritiba, cu 24 de meciuri consecutive câștigate, performanță înscrisă în „Guiness Book”. Madrilenii au încheiat la egalitate cinci meciuri și au suferit șapte înfrângeri. De asemenea, bilanțul golurilor este de 178 înscrise față de 41 primite. Real a câștigat în premieră CM al cluburilor, după ce anterior cucerise de trei ori Cupa Intercontinentală (1960, 1998, 2002).

MANCHESTER UNITED OFERĂ 102 MILIOANE DE EURO PENTRU GARETH BALE

Clubul englez Manchester United pregătește o mega-ofertă de 80 milioane lire sterline (aproximativ 102 milioane euro) pentru transferul internaționalului galez Gareth Bale de la echipa spaniolă Real Madrid. Conform „Sunday Express”, antrenorul lui United, olandezul Louis Van Gaal, a cerut conducerii grupării de pe „Old Trafford” să-i pună la dispoziție trei jucători, germanul Mats Hummels, olandezul Kevin Strootman și galezul Gareth Bale, pentru a îmbunătăți randamentul echipei sale. Publicația citată adaugă că Bale, fost jucător la Tottenham Hotspur și marea vedetă a Premier League până la transferul său la Real Madrid, din vara lui 2013, și-ar fi dat deja acordul în privința revenirii în Anglia, pentru a fi mai aproape de familia sa. Valoarea totală a celor trei jucători ceruți de Van Gaal este estimată la 150 milioane lire sterline, sumă apropiată de cea pe care United a cheltuit-o anul acesta pentru aducerea a patru jucători: argentinienii Angel Di Maria și Marcos Rojo, columbianul Radamel Falcao și olandezul Daley Blind. Dacă Hummels ar putea fi adus de la Borussia Dortmund încă din această iarnă, în schimbul sumei de 50 milioane euro, transferurile lui Bale și Strootman (AS Roma) vor putea fi realizate abia la finalul acestui sezon, adaugă Sunday Express.