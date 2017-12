2014, ultima „Rablă“?

Programul „Rabla“ din acest an trebuie să fie ultimul, iar pentru a avea un efect pozitiv, trebuie să înceapă în februarie, a declarat, ieri, preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA), Ernest Virgil Popovici. "Toţi membrii APIA au fost de acord că Programul „Rabla“ a avut rezultate pozitive, dar, după cum aţi văzut, în fiecare an a fost din ce în ce mai puţin util. Drept pentru care toţi membrii APIA, fără excepţie, au fost de acord să solicite ministerului de resort demararea ultimului program „Rabla“ în 2014. Peste două săptămâni, vom avea o întâlnire cu oficialii de la Ministerul Mediului. Noi am cerut ca programul să înceapă din februarie. Nu este din scurt, pentru că acesta este pregătit încă de anul trecut. Pe de altă parte, dacă porneşte şi anul acesta în iunie, ca în 2013, va avea un efect dezastruos”, a afirmat Popovici. Întrebat care va fi alternativa în 2015 la programul guvernamental privind înnoirea parcului auto naţional, şeful APIA a menţionat că există discuţii în acest sens, însă este nevoie şi de o deblocare a creditării. "Pentru 2015, suntem în discuţii să vedem care este alternativa la „Rabla“. E nevoie de o colaborare cu dealerii, cu Ministerul de Finanţe. În plus, dacă se dă drumul la creditare, va exista un atu. Practic, cu banii pe care cineva îi dă pe o maşină cu o vechime mai mare de 15 ani, îşi poate contracta un leasing fără a se împovăra prea mult”, a explicat preşedintele APIA. Potrivit datelor Administraţiei Fondului pentru Mediu, românii au cumpărat, până în prezent, aproape 13.400 de autoturisme noi prin intermediul Programului „Rabla“ 2013, iar circa 19.900 de maşini mai vechi de zece ani au ajuns la casat. Din numărul total de autovehicule cumpărate, 690 au beneficiat de eco-bonusuri.