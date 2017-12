2016, anul crucial pentru aceste afecțiuni! Este o epidemie silențioasă!

Specialiști ai Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) Constanța fac cunoscute afecțiunile care se regăsesc între primele 10 boli infecţioase letale şi care reprezintă principala cauză etiologică a cirozei şi a hepatocarcinomului. Este vorba despre hepatitele virale. ”La nivel mondial, aproximativ 400 de milioane de oameni sunt afectaţi de hepatitele virale, ceea ce constituie o veritabilă „epidemie silenţioasă”. În fiecare an, 1,4 milioane de persoane mor din cauza hepatitelor virale, 600.000 prin infecţii hepatice cronice, cu 4.000 de decese pe zi”, potrivit DSPJ. Reamintim că pe 28 iulie (ziua de naştere a profesorului Baruch Samuel Blumberg, cel care a descoperit virusul hepatitic B) Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a marcat Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei. 2016 este un an crucial pentru hepatitele virale, potrivit specialiștilor. ”La Adunarea Mondială a Sănătăţii din mai, Statele Membre ale OMS au hotărât adoptarea primei Strategii de Eliminare a Hepatitelor Virale, cu obiective ambiţioase şi având ca scop eliminarea hepatitelor virale până în 2030. De aceea, tema campaniei globale pentru anul 2016 este: „Eliminarea hepatitelor virale”. Pentru a accentua tema eliminării, de Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei 2016, a fost lansată NOhep, o mişcare globală de eliminare a hepatitelor virale, care va uni oamenii şi va oferi o platformă prin intermediul căreia aceştia să vorbească, să se implice şi să acţioneze, pentru a fi siguri că angajamentele globale vor fi îndeplinite şi hepatitele virale vor fi eliminate până în 2030”, punctează DSPJ Constanța. NOhep este o mişcare globală destinată unificării comunităţii hepatitei pentru a acţiona, a vorbi deschis şi a se implica în îndeplinirea angajamentelor globale şi eliminarea hepatitelor virale până în anul 2030. Obiectivul NOhep este de a implica peste 300 de milioane de oameni până în 2030, pentru a accelera acţiunile necesare eliminării hepatitelor virale. Pentru a accentua tema eliminării hepatitelor virale, campania globală din acest an, are sloganul: ”NoHep… Următoarea Noastră Mare Realizare”.

DESPRE HEPATITE

Specialiști ai DSPJ Constanța au trecut în revistă informații esențiale despre hepatita A, E, B, C și D. Astfel, Hepatita virală A (HAV) este transmisă prin ingestie de alimente sau apă contaminate sau prin contact direct cu persoana infectată. Hepatita se poate manifesta epidemic, pe fondul deficienţelor de igienă personală şi al sanitaţiei precare. Hepatita virală E (HEV) este autolimitată, dar poate determina forme fulminante, soldate cu deces, în special la gravide. Prevenţia se bazează pe menţinerea potabilităţii apei, a condiţiilor corecte de sanitaţie, pe respectarea regulilor de igienă personală şi pe evitarea consumului de peşte insuficient prelucrat termic, de fructe şi legume necurăţate de coajă, în special în ţările endemice. În cazul Hepatitei virale B (HBV) prevenţia se bazează pe vaccinare şi implementarea strategiilor de siguranţă a tratamentului parenteral, transfuziilor de sânge şi conduitei sexuale. Hepatita virală C (HCV) se transmite parenteral prin transfuzii de sânge sau produse de sânge, instrumentar medical inadecvat sterilizat, consum de droguri injectabile (fără asigurarea seringilor şi acelor de unică folosinţă) şi, mai rar, prin transmitere sexuală şi verticală. Hepatita virală D (HDV): virusul hepatitic D este un virus defectiv, necesită prezenţa HBV pentru realizarea infecţiei şi asigurarea replicării. Astfel, poate fi găsit doar la persoanele infectate cu HBV, prin coinfecţie sau suprainfecţie. Transmiterea se realizează prin contactul cu sângele contaminat. Prevenţia se bazează pe profilaxia HBV prin vaccinare, precum şi pe evitarea expunerii (prin utilizarea periuţelor de dinţi, lamelor, truselor de manichiură/pedichiură personale, evitarea acelor şi instrumentarului folosit, a tatuajelor, piercing-urilor).