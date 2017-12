2017 - printre cei mai călduroşi ani de când se fac măsurători

Primele şase luni din an au fost cele mai călduroase, susţin specialiştii americani. Cu temperaturile înregistrate până acum, 2017 ar putea fi al doilea cel mai călduros an din istorie. Creşterea temperaturilor nu face bine nimănui. Valuri de căldură, fenomene extreme şi agricultura compromisă sunt doar câteva din efectele încălzirii globale. Meteorologii din America susţin că primele şase luni din acest an au fost cele mai călduroase din 1880, de când se fac măsurători. Specialiştii români vorbesc despre recoduri de temperatură la noi în ţară. În ultimii trei ani ne-am confruntat cu un şir de recorduri. 2016 a fost cel mai călduros. Dar acest an este primul în care am avut două coduri roşii de caniculă. Schimbările climatice afectează grav plantele. Unele nu se pot adapta şi atunci intervin oamenii de ştiinţă. Se străduiesc să amelioreze plantele folosite pentru alimentaţie, dar în România domeniul cercetării nu prea mai funcţionează. Aşa că soluţia de moment este importul de seminţe modificate genetic. Lipsa cercetării nu este sigura problemă care ne-ar putea lăsa fără alimentele de bază.

Zona de sud-est a României este în plin proces de deşertificare, care se extinde din cauza lipsei irigării. Unul dintre exemplele de utilizare eficientă a apei este Israelul care obţine recolte deosebite în condiţii total improprii agriculturii.