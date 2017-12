2017, anul cu taxe care or să doară

Creșterea economică a României va accelera în acest an la 4,1%, dar ar putea încetini anul viitor la 3,1%, printre cauze fiind dependența de importuri și impactul Brexitului asupra exporturilor, consideră analiștii Unicredit Bank - „Eliminând impactul agriculturii, creşterea economică va încetini de la 3,6% în acest an la 3,1% în 2017, după punctul maxim atins în 2015 (4,2%). Deși deficitul bugetar va fi sub 3% din PIB, în 2016, el poate depăși acest prag în 2017. Ca atare, investițiile publice și cofinanțarea fondurilor UE ar putea avea de suferit“. Cei de la Unicredit avertizează că, în 2017, riscul majorării taxelor este semnificativ, „deoarece există pericolul ca veniturile colectate sa fie sub actualele aşteptări optimiste, pe măsură ce riscurile externe încetinesc economia“. Analiștii apreciază că avansul rapid al consumului contrastează cu dinamica lentă a exporturilor și poate duce la o creștere a deficitului de cont curent în 2016 și 2017. În privința inflației, ea va încheia probabil anul curent aproape de zero și va rămâne sub nivelul ţintit, de 2,5%, în 2017.