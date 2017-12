2017: Tratament fără interferon pentru 12.000 de pacienți

Șeful Secției a III-a Gastroenterologie din cadrul Institutului Clinic Fundeni, Liana Gheorghe, a declarat joi că anul acesta vor beneficia de tratament fără interferon 12.000 de pacienți, însă spune că numărul este unul mic pentru România și "restrictiv la anumite categorii de pacienți". "Anul acesta ne este permis să tratăm 12.000. 10.000 de pacienți cu ciroză și fibroză avansată, anumiți pacienți cu asociere de boală ca hemofilia, insuficiența renală și mai avem voie să tratăm, dar aici rata de succes este mai mică și riscurile tratamentului sunt foarte mari, acei cirotici decompensați, care nu au nicio șansă decât în transplantul hepatic. Încă este extrem de puțin pentru România și restrictiv la anumite categorii", a precizat medicul cu prilejul celui de-al 37-lea Congres Național de Gastroenterologie Hepatologie și Endoscopie Digestivă, organizat de Societatea Română de Gastroenterologie, Hepatologie și Endoscopie Digestivă. La rândul său, medicul gastroenterolog Anca Trifan, de la Spitalul „Sf. Spiridon“ Iași, a spus că au răspuns la tratamentul fără interferon peste 96% dintre pacienți. "Am tratat doar bolnavi cu ciroză. Ar fi greu să spunem că am vindecat ciroza. Am vindecat infecția virală. Așteptăm adevărata prevenție, adică tratamentul bolnavilor fără fibroză, la care vindecarea virusologică este egală cu vindecarea", a explicat medicul.