2018 - al patrulea cel mai călduros an din istorie

Anul 2018 a fost al patrulea cel mai călduros an din istoria înregistrărilor meteorologice, continuându-se astfel seria anilor caniculari, provocată de creşterea concentraţiilor de gaze cu efect de seră emise în atmosferă în urma activităţilor umane, a anunţat luni Copernicus, serviciul privind schimbările climatice al Uniunii Europene, potrivit Reuters. Temperaturile medii înregistrate la suprafaţa Pământului au fost de 14,7 grade Celsius în 2018, cu 0,2 grade Celsius sub nivelul celor din 2016, cel mai călduros an înregistrat vreodată, se arată în prima evaluare a temperaturilor la nivel global, bazată pe datele colectate de-a lungul întregului an. Temperaturile din 2016 a fost amplificat de un eveniment El Nino care a încălzit suprafaţa Oceanului Pacific. ''În 2018, am asistat din nou la un an foarte călduros, al patrulea înregistrat până în prezent'', a declarat într-un comunicat Jean-Noël Thépaut, directorul serviciului Copernicus privind schimbările climatice.

2017 şi 2015 au fost la rândul lor uşor mai călduroşi în comparaţie cu datele înregistrate în 2018, a precizat Copernicus. Înregistrările meteorologice datează din secolul al XIX-lea. Prin Acordul de la Paris din 2015, aproape 200 de state s-au angajat să limiteze creşterea temperaturii la +2°C faţă de era preindustrială şi ideal la +1,5°C.

Luna trecută, la conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite privind încălzirea globală, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că omenirea are ''mari probleme din cauza schimbărilor climatice''. ''Pentru mulţi oameni, regiuni sau chiar ţări, este deja o problemă de viaţă şi de moarte", le-a spus Guterres reprezentanţilor din aproape 200 de ţări participante la reuniunea anuală, care a avut loc în Katowice, în sudul Poloniei. Timp de două săptămâni, delegaţii prezenţi în Polonia s-au concentrat pe concretizarea regulilor care vizează implementarea şi finanţarea Acordului de la Paris, semnat în 2015. Guterres a subliniat că este ''vital'' ca obiectivele de la Paris să fie îndeplinite. Cea mai mare parte a eforturilor de a preveni încălzirea globală vizează reducerea gazelor cu efect de seră cât mai curând posibil. Cu toate acestea, măsurile promise până acum la nivel global pentru reducerea emisiilor nocive de gaze cu efect de seră sunt departe de a fi suficiente pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

Raportul Copernicus confirmă prognozele date publicităţii în noiembrie 2018 de Organizaţia Meteorologică Mondială, conform cărora 2018 va fi al patrulea cel mai călduros an din istorie.