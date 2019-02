2018 a dat cu minus pentru toți investitorii din România

Activele nete ale celor 206 fonduri deschise şi închise de investiții, locale şi străine, s-au diminuat, în decembrie, cu 2,5%, până la 41,9 miliarde lei (nouă miliarde euro), în timp ce, la nivelul întregului an, au înregistrat o scădere cu 8,3%, potrivit datelor Asociaţiei Administratorilor de Fonduri (AAF). În ceea ce priveşte activele nete ale celor 78 de fonduri deschise locale, ele au coborât cu 2,1% în decembrie, faţă de luna precedentă, până la 19,4 miliarde lei (4,16 miliarde euro), în timp ce scăderea anuală a fost de 14,5%. „Fondurile deschise locale au înregistrat, în decembrie, ieşiri nete de 378 milioane lei (81,3 milioane euro), fiind vizate fondurile de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix (-150,5 milioane lei), cele reunite sub categoria 'alte fonduri' (-148,5 milioane lei), cele de randament absolut (-40,2 milioane lei), cele diversificate (-22,6 milioane lei), cele cu capital garantat (-12 milioane lei) şi cele de acţiuni (-4,7 milioane lei). Singurul fond monetar existent s-a transformat în fond de obligaţiuni“, precizează AAF. Pe de altă parte, activele nete exprimate în lei ale celor 98 de fonduri deschise străine distribuite în România au scăzut cu 3,1%, comparativ cu noiembrie, până la circa 2,9 miliarde lei (626 milioane euro); declinul anual a fost de 0,9%. La rândul lor, activele nete ale celor 30 de fonduri închise (inclusiv SIF-uri şi Fondul Proprietatea) au scăzut cu 2,7%, până la 19,6 miliarde lei (4,2 miliarde euro). La nivelul întregului an, scăderea a fost de 2,4%.