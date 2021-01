ANM: 2020, cel mai secetos an agricol din istorie în zona Dobrogei

2020 a fost anul fenomenelor meteo extreme, pentru că au fost emise peste 150 de avertizări cod roșu de vreme severă imediată doar în vară.

Elena Mateescu, Directorul ANM, a declarat pentru europafm.ro

„În vara 2020 au fost emise 153 de evertizări de cod roșu, pentru fenomene meteorologice specifice perioadei de instabilitate atmosferică accentuată și, dacă este să comparăm cu vara anului 2019, când au fost emise numai 64, putem să observăm diferența semnificativă, ceea ce, până la urmă, confirmă frecvența din ce în ce mai mare și evidentă a fenomenelor meteorologice periculoase, cât și intensitatea acestora, indiferent de sezonul în care ne aflăm.”

Chiar și așa, cu multe furtuni, a fost unan secetos, mai spun meteorologii:

„Seceta pedologică (rezervă scăzută de apă în sol) fiind prezentă pe aproape întreg anul agricol 2019-2020 și putem să vorbim mai ales pentru zona Dobrogei, de cel mai secetos an agricol din istorie.”

În luna septembrie, fermierii dobrogeni au arat pe un câmp sterp un mesaj adresat autoritatilor: „Vrem apă!”. deoarece doreau să atragă atenția autorităților că Dobrogea suferă din cauza secetei.

În unele părţi din România şi Polonia aceasta estecea mai gravă secetă din ultimii 100 de ani, în Cehia este cea mai gravă din ultimii 500 de ani.

În luna august, Lacul Nuntaşi din judeţul Constanţa, aflat în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, a secat, flora şi fauna din zonă fiind grav afectate.

Iar specialiștii spun că este doar începutul unei perioade de fenomene meteo extreme și de încălzire climatică.

Începând cu anii ’80, fiecare deceniu a fost mai cald decât precedentul. Și se așteaptă ca această tendință să continue din cauza nivelurilor record ale conținutului de gaze cu efect de seră care captează căldura în atmosferă. Dioxidul de carbon, în special, rămâne în atmosferă timp de mai multe decenii ceea ce garantează încălzirea planetei pe termen mai lung.

Temperatura medie globală a aerului în 2020 este stabilită cu aproximativ 1,2 ° C peste nivelul pre-industrial (1850-1900). Există cel puțin o șansă din cinci ca aceasta să depășească temporar 1,5 ° C până în 2024, conform WMO’s Global Annual to Decadal Climate Update, condusă de Met Office.