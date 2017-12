20.400 de elevi constănţeni la Evaluările Naţionale

Mai sunt trei săptămâni până la Evaluările Naţionale (EN). Primii care vor intra în febra examenelor sunt şcolarii de clasa a IV-a, apoi cei de clasa a II-a şi apoi a VI-a. Astfel, în 28 mai va avea loc Evaluarea la clasa a IV-a la limba română; în 29 mai - Evaluare clasa a IV-a la matematică, în 30 mai - Evaluare clasa a IV-a la limba maternă, în 2 iunie - Evaluare clasa a II-a / scris-citit - limba română, în 3 iunie - Evaluare clasa a II-a / scris - citit la limba maternă, în 4 iunie - Evaluare clasa a II-a la matematică, în 5 iunie - Evaluare clasa a VI-a la limbă şi comunicare şi ultimul în 6 iunie - Evaluare clasa a VI-a - matematică şi ştiinţele naturii. La EN de la Constanţa s-au înscris la 20.400 de elevi: la clasa a II-a - 7.104 de elevi, la clasa a IV-a - 6.582 de elevi, iar la clasa a VI-a - 6.754 de elevi.