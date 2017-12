21 de străzi vor intra în reabilitare

În această primăvară, în oraşul Ovidiu începe reabilitarea a 21 de străzi, în cadrul proiectului cu finanţare europeană „Modernizare străzi\", lansat ieri la sediul Primăriei. Valoarea proiectului, care are o durată de implementare de 16 luni, este de aproximativ 5 milioane de lei, din care contribuţia Consiliul Local Techirghiol va fi de aproximativ 80.000 de lei. „Acest proiect vine în completarea proiectului finalizat anul trecut, când au fost reabilitate şi asfaltate străzile principale din oraş. Proiectul a fost depus acum trei ani, dar contractul de finanţare a fost semnat în toamna anului 2012. Lucrările pe cele 21 de străzi nu vor bloca activitatea turistică a oraşului. În două săptămâni vor începe licitaţiile şi sperăm că lucrările vor începe în luna mai”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. Cu alte cuvinte, în primăvara anului viitor, locuitorii din Techirghiol vor circula pe străzi proaspăt asfaltate şi vor merge pe trotuare abia reabilitate. „Prin acest proiect rezolvăm trei sferturi din ceea ce înseamnă infrastructura rutieră a oraşului. Mai rămâne cartierul Coloniştilor, acolo unde în acest an începem lucrările la reţeaua de canalizare. Aici, o parte din lucrări vor fi făcute prin POS Mediu cu ajutorul RAJA, iar o parte cu fonduri din bugetul local. Având în vedere că bugetul oraşului nu este atât de generos, sperăm să beneficiem de sprijin financiar de la Consiliul Judeţean Constanţa, mai ales că anul acesta va trebui să venim cu co-finanţările pentru cele patru proiecte pe care le avem în implementare”, a spus primarul. Tot referitor la buget, Adrian Stan a afirmat că Primăria Techirghiol nu va face niciun împrumut de la Trezorerie pentru că nu are nicio datorie. „Gradul de îndatorare a Primăriei Techirghiol este zero. Am găsit resursele financiare necesare pentru a nu apela la împrumuturi. Anul acesta, spre sfârşit, cred că va trebui să facem un împrumut sau să deschidem o linie de credit pentru a putea plăti co-finanţările”, a spus primarul.