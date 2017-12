22 de arestaţi în dosarul decontărilor ilegale de analize

Zece medici specialişti şi de familie se numără printre cele 22 de persoane arestate preventiv pentru 29 de zile, sâmbătă seară, în dosarul decontărilor ilegale de analize, potrivit deciziilor luate de Tribunalul Bucureşti. Printre arestaţi sunt şi administratorii celor două laboratoare de analize vizate în acest caz, angajaţi ai acestora şi asistente medicale. În cazul altor 15 persoane, instanţa a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă, dispunând în schimb interdicţia de a părăsi ţara. Propunerile de arestare preventivă a celor 37 de persoane care fuseseră reţinute au fost judecate de două complete ale Tribunalului Bucureşti. Deciziile Tribunalului nu sunt definitive, ele putând fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti. În dosarul decontărilor ilegale de analize, 42 de persoane sunt urmărite penal, 37 dintre acestea fiind reţinute vineri seară. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunţat că a dispus începerea urmăririi penale faţă de 42 de persoane, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals intelectual şi uz de fals, luare de mită şi dare mită. Vineri, a fost declanşată o acţiune la care au participat 13 procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi 175 de poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie Bucureşti, fiind făcute 44 de percheziţii domiciliare şi, de asemenea, puse în executare 42 de mandate de aducere. \"Activitatea infracţională a constat, în principal, în fraudarea de către mai mulţi medici şi angajaţi ai unor laboratoare de analize medicale a bugetului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin decontarea unor analize medicale care nu au fost efectuate în realitate, cauzându-se un prejudiciu de peste 500.000 de euro\", s-a arătat într-un comunicat al Parchetului Capitalei.

Medicii inculpaţi în dosarul decontărilor ilegale de analize trimiteau zilnic zeci de bilete falsificate, denumite în limbaj codificat \"bilete extra\", \"bomboane\" sau \"burţi\", se arată în referatul cu propunerea de arestare preventivă. În acest dosar au fost reţinuţi administratorii laboratoarelor de analize Uromed Center şi CityLab, angajaţi ai acestora, medici şi asistente. Potrivit declaraţiilor date de angajaţi ai laboratoarelor, fiecare medic dintre trimitea zilnic în jur de 20 de bilete falsificate. Majoritatea medicilor \"ştiau că biletele trimise către Uromed erau fictive, doctorii fiind cei care le întocmeau, le parafau sau le cereau asistentelor să le întocmească\", susţin anchetatorii. Din interceptările efectuate în cauză rezultă că unii medici falsificau bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice, la instigarea administratorilor Uromed Center şi Citylab. În referat se mai precizează că biletele de trimitere erau transmise prin şoferul Mihai Stanciu. Sumele de bani plătite drept mită erau date de administratori tot prin intermediul şoferului.

INTERCEPTAREA UNEI CONVORBIRI În acest sens, procurorii au menţionat în referat interceptarea unei convorbiri telefonice purtate în 24 aprilie 2012 de Daskiran Semseddin, zis Kemal, şi Mihai Stanciu.

\"Stanciu Mihai: Da şefu! Şi pentru Ursu cum fac?

Daskiran Semseddin: Eu plec acuma până la Pipera să înscriu maşina şi… de o oră mă întorc vin CITYLAB şi-ţi dau…

SM: Nu o mai găsesc .

DS: Cum?

SM: Nu o mai găsesc. Că ea e până pe la unu jumătate două.

DS: Bine spune-i ca să mai… se rezolvă, ai înţeles? Şi e mai multe nu e problemă dăm mai mult.

SM: Da, nu numai… nu-mi lăsaţi că… mă duc mâine după-amiază şi gata!

DS: Am înţeles, mâine după-amiază să te duci dar spune-i să face mai (neinteligibil). Înţelegi ce zic?

SM: Eu vorbesc la telefon cu ea nu mă mai duc acolo că dacă nu sunt pregătit nu mă duc că nu are rost! Eu ştiu ce… deci dacă nu sunt pregătit nu are rost să mă duc acolo. Eu am vorbit cu ea de dimineaţă.

DS: Deci mâine… te trimit pregătit pentru mai multe să faci mai multe, înţelegi?

SM: Păi da, nu ştiu dacă are, o să vorbesc cu ea, dacă are loc în registrul ăla se rezolvă dar dacă nu, nu!

DS: Rezol… să vorbeşti dacă este ok… înţelegi? Mâine duci cu mai multe ai înţeles ce zic?

SM: Da, da am înţeles\"

DETALII În descrierea modului de operare al reţelei, anchetatorii menţionează că biletele de trimitere false erau denumite de inculpaţi, în limbaj codificat, \"bilete extra\", \"bomboane\" sau \"burţi\". Potrivit procurorilor, angajaţii laboratorului primeau biletele de trimitere false, le introduceau în circuitul laboratoarelor, prin intermediul sistemului informatic Medis, şi le înaintau spre decontare către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti. Limbajul codificat este exemplificat prin interceptarea unei convorbiri dintre administratorul Uromed şi asistenta medicală Valentina Drăguşin.

\"D. Semseddin: Da.

Vali: Mamă, fii atent. Când mai îmi aduci bombonele din astea de băgat aici...

DS: Î!

VD: Dacă nu are stradă, număr, sector, le-am respins automat.

DS: Şi ce? Sector...

VD: Păi nu e niciuna. Eu stau şi pierd timpul cu fiecare în parte să caut sectorul pe internet. Deci le spui din start: număr, stradă...

DS: Da. Bine, să spunem.

VD: Şi plus că nu îmi scrie: pensionar 1 sau 2. N-am de unde să-i ghicesc. Plus de asta, spune-le că toate astea care mi le-a dat acuma, ţi le-am dat şi în decembrie. În mod normal ar fi trebuit cam la trei, patru luni să ţi le dau. Ţi le dau la două luni. Pe ăştia i-am mai avut o dată\"

BILETE DE TRIMITERE “LA KILOGRAM” Unii membri ai reţelei decontărilor ilegale de analize medicale cumpărau de la alţi medici sau asistente topuri de bilete de trimitere, denumite \"kilograme\", pe care le falsificau, se arată în referatul cu propunere de arestare preventivă de vineri seară. În documentul citat este menţionat, astfel, cazul asistentei medicale Valentina Drăguşin, asistenta cardiologului Sergiu Bârsan. \"Biletele de trimitere falsificate emise în numele doctorului Sergiu Bârsan erau completate de Valentina Drăguşin cu ajutorul inc. Marin Teodora. Cele două falsificau şi bilete de trimitere “cumpărate” de la alţi medici sau asitente, dar care nu cuprindeau toate datele\", se arată în referat. Potrivit anchetatorilor, biletele altor medici sau asistente erau cumpărate \"la kilogram\", aceasta fiind unitatea de măsura care definea un top de astfel de documente. O tranzacţie de acest fel este subiectul unei convorbiri telefonice purtate la 19 aprilie 2012 de administratorul laboratorului de analize Uromed, Daskiran Semseddin, şi asistenta Valentina Drăguşin, interceptarea discuţiei fiind menţionată în referatul procurorilor.

\"D. Semseddin: Ce să fac? Acuma am ajuns la City.

Vali: De ce te-ai enervat?

DS: Mă enervează lumea. Nu ştii cum e?

V: Ă!

DS: Probleme.

V: Am înţeles. Mamă, am vorbit astăzi cu două tipe. Mi-au zis să-mi dea câte un top..., de familie. Două topuri de fapt, dar diferite.

DS: Două kilograme adică.

V: Da, două kilograme.

DS: Da.

V: Şi vrea o sută de ron. Pe ambele.

DS: Cât?

V: O sută. Tu cu cât iei kilogramul de la alea?

DS: Bine..., o sută, adică un milion.

V: Da, da, da.

DS: Două kile, nu?

V: Da, pe două kile.

DS: Pe două kile un milion. Bine. Tu nu ai bani la tine?

V: Ba da, dar te-am întrebat că nu ştiam dacă e bine şi am zis să vorbesc... Eu nu ştiu cum merge treaba.

DS: Bine. Dă-i, dar verifică bine\"

CINE A FOST ARESTAT Au fost arestaţi preventiv Semseddin Daskiran şi Suleyman Memitanly (administratorii laboratoarelor), Ioana Coconeanu (operator calculator CityLab), Alina Eremia (asistent medical la CityLab), Ana-Maria Baciu (biolog la CityLab), Irina Cristea (biolog la CityLab), Valentina Drăguşin (asistent medical), Monica Ursu (medic specialist obstetrică şi ginecologie), Corina Gabriela Iancu (medic endocrinolog), Mihaela Pană (asistent medical), Rodica Lazăr Contes (medic specialist pediatrie şi ecografie), Rodica Matei (medic), Mihaela Gheorghiu (medic), Anca Teleguţă (asistent medical), Mihaela Liliana Ivaşcu (medic de familie), Muteba Kanda (medic), Maria Munteanu (medic), Monica Ţoca (medic), Mihai Stanciu, Kamal Osman, Marana Anda Iosup (medic de familie) şi Mihaela Cristea (asistent medical).

CERCETAŢI ÎN LIBERTATE Cei 15 care vor fi cercetaţi în libertate, dar cu interdicţie de a părăsi ţara, sunt Sergiu Bârsan (medic cardiolog), Aura Nimigean (asistent medical), Dănuţa Călin (asistent medical), Corina Pantazi (asistent medical), Dana Buduluca (asistent medical), Melania Pandrea (asistent medical), Teodora Marin (asistent medical), Cristian Alexandru Vasile Bugarin (medic de laborator la Uromed şi apoi la CityLab), Bogdan Ioan Coculescu (medic de laborator la Uromed), Viorel Ordeanu (medic de laborator la Uromed), Crenguţa Şerboiu (medic specialist radiologie), Mohamad El-Rifai (medic), Ileana Gheorghe (asistent medical), Teodora Popescu (jurist) şi Luiza Ilioiu (operator calculator la Uromed).