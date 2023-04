22 de firme locale angajează peste o sută de ucraineni în urma târgului de joburi

Vineri, 24 martie, pe parcursul întregii zile, Centrul Comunitaria a găzduit târgul de joburi desfășurat de Centrul pentru Resurse Civice (CRC) în parteneriat cu Asociația Firmelor Constănțene (AFCT) și cu sprijinul HIAS, desfășurat în cadrul proiectului “Constanța pentru Ucraina”.

22 de companii și angajatori privați au venit cu o ofertă de peste 120 de joburi în domenii precum curățenie, bucătărie, salon SPA, producție alimentară, producție industrială, șoferi și operatori utilaje.

Aproximativ 220 de cetățeni ucraineni stabiliți în județul Constanța au participat la eveniment iar aproximativ 50 au fost angajați pe loc, ”bătând palma” îndeosebi cu angajatori din domeniul HoReCa. Alți peste 100 cetățeni ucraineni vor participa la interviuri cu angajatorii în zilele imediat următoare pentru ocuparea unor noi locuri de muncă în județ.

Ciprian Lepădatu, coordonatorul evenimentului, precizează că în perioada următoare va avea loc consilierea angajatorilor pentru lucrul cu persoane strămutate și refugiate precum și pregătirea viitorilor angajați cu traininguri în funcție de domeniul de activitate. Totodată sunt în pregătire cursuri intensive de limba română. În funcție de succesul demersului și de nevoile de pe piața muncii, organizatorii iau în calcul realizarea de noi târguri și în viitor.

HIAS (fondată ca Hebrew Immigrant Aid Society / Societatea ebraică de ajutor pentru imigranți) este o organizatie non-profit evreiască americană care oferă ajutor umanitar și asistență refugiaților. Este cea mai veche agentie de sprijin a refugiatilor. A fost înființată inițial în 1881 pentru a ajuta refugiații evrei care fugeau din Europa de Est. Din 1975, organizația continuă să ofere sprijin refugiaților de toate naționalitățile, religiile și originile etnice. Organizația lucrează cu oameni a căror viață și libertate sunt considerate a fi în pericol din cauza războiului, persecuției sau violenței. HIAS are birouri în Statele Unite și în America Latină, Europa, Africa și Orientul Mijlociu. Din 2022, HIAS s-a intors in Europa de Est, cu operatiuni in Polonia, Ucraina, Moldova si Romania. In Romania, organizatia a fost prezenta pana in 1946. Activitatile sunt centrate pe ajutor legal, integrare sociala si económica, prevenirea violentei de gen si sprijin psihosocial.