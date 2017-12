22 de milioane de euro pentru o nouă sală polivalentă la Constanța

11:33:58 / 11 Iunie 2016

la treaba !

In sfirsit, o veste buna. Toate tirgurile lesinate au sali polivalente. Pe cind un teatru de drama si unul de opera? Daca nu era sala sindicatelor nu aveam unde sa vedem un spectacol, si acolo in conditii precare.Cindva Constanta se mindrea cu cel mai modern stadion din tara. A spus acel nefericit, ca cei cre vor urma nu or sa fie in stare nci macar sa varuiasca ce s-a construit.Haideti ,la treaba, reparati Cazinoul, faceti soseaua de coasta,telefericul la plaja , inverziti str.Stefan cel Mare, covcentrati-ca pe Constanta,ajunge cu Mamaia ca,la cite betoane ati turnat o sa se scufunde limba aia de pamint. Plantati pomi in Constanta si nu mai sufocati cu betoane spatiile verzi. Igienizati orasul de toate gunoaiele si la propriu si la figurat. Amplasati camere de supraveghere ca sa putem sa ne plimbam,in siguranta, ca altadata. Sper sa nu ne faceti sa regretam ca v-am votat. Gata,lasati-l pe Mazare in durerea lui. Croiti-va singur drumul,dle Fagadau, si constantenii care-si iubesc orasul va vor sustine.