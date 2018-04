22 martie, Ziua Mondială a Apei 2018

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei 2018, sărbătorită pe 22 martie, Fundația We are Water (până în prezent, Fundația a desfășurat 49 de proiecte în 21 de țări, care au îmbunătățit viața a 540.000 de persoane, în Africa, Asia și America de Sud), o inițiativă a companiei Roca, lansează campania Viața ascunsă a apei #TheHiddenLifeOfWater, cu scopul de a promova nevoia accesului universal și egal la această resursă prețioasă. În prezent, 2 miliarde de oameni din întreaga lume locuiesc în țări cu deficit de apă, și se estimează că în jur de 40% din populația lumii va trăi în zone cu provocări legate de apă până în anul 2050. Campania #TheHiddenLifeOfWater subliniază importanța apei ca resursă esențială pentru o viață sănătoasă, pentru a crea bunăstare și atrage atenția asupra nevoii ca distribuția ei să se faca în mod echitabil. În multe țări, accesul direct la apă permite copiilor să petreacă timpul la școală, în loc să meargă să aducă apă, și, în consecință, să contribuie la dezvoltarea economică și socială a comunităților lor. De exemplu, în prezent, în Statele Unite ale Americii, 14% din populația globală are acces la 45% din apa proaspătă disponibilă la nivel global. În comparație, Africa, cu 15% din populația lumii are acces la doar 10% din această apa. Mai mult, în Asia, 60% din populația globală folosește doar 33% din apă. Creșterea constantă a populației globale implică o nevoie mai mare de apă proaspătă pentru hidratare, pentru a produce alimente, dar și pentru o igienă mai bună, curățenie, managementul corect al deșeurilor.