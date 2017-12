22.000 de lei pentru vârstnicii din Căminul de la Poarta Albă

TÂRG LA A V-A EDIŢIE Consulatele din Constanţa continuă tradiţia instituită în urmă cu cinci ani ca, în preajma Sărbătorilor de iarnă, să vină în sprijinul persoanelor în nevoie. În acest an, Consulatele Generale ale Republicii Turcia, Republicii Populare Chineze, Federaţiei Ruse şi Consulatele onorifice ale Libanului şi Norvegiei şi-au unit forţele pentru a organiza cea de-a cincea ediţie a Târgului de binefacere „Să dăruim împreună”. În cadrul evenimentului caritabil, reprezentanţii celor cinci consulate au adus specialităţi de mâncare din cele mai felurite şi diverse obiecte tradiţionale, constând în cărţi, bijuterii şi îmbrăcăminte. Bunătăţile culinare i-au atras pe constănţeni într-un număr mare. „Participăm cu mare bucurie, de fiecare dată, la târgul de binefacere de final de an. De data asta am adus obiecte de artizanat şi mâncăruri tradiţionale chinezeşti”, a declarat consulul general al R.P.Chineze la Constanţa, Su Yanwen.

DONAŢII CONSTÂND ÎN ELECTROCASNICE După cinci ore de îmbulzeală la mâncărurile şi produsele tradiţionale, standurile consulatelor au rămas aproape goale. La finalul evenimentului s-a tras linie şi calculele au arătat că s-au colectat 22.000 de lei. La suma finală se adaugă şi produse electrocasnice donate de oameni de afaceri turci şi reprezentanţi ai Uniunii Democrate Turce din România (UDTR) şi ai Uniunii Democrate a Turco-Tătarilor-Musulmani din România (UDTTMR), precum şi 3.000 de lei donaţi de un agent economic. Banii strânşi vor fi direcţionaţi către Căminul de Persoane Vârstnice din Poarta Albă, care găzduieşte peste 100 de persoane de vârsta a treia, printre care şi persoane cu dizabilităţi. „Încercăm să continuăm tradiţia târgului începută în 2006. Anul acesta, pentru organizarea târgului, ne bucurăm de sprijinul femeilor din UDTTMR şi UDTR. Cu banii obţinuţi în urma târgului vom încerca să satisfacem cât mai mult din nevoile vârstnicilor de la Poarta Albă”, a declarat consulul general al Republicii Turcia la Constanţa, Füsun Aramaz. Ea a spus că decizia de a direcţiona banii către vârstnicii de la Poarta Albă a fost luată în cadrul unei întâlniri dintre toţi reprezentanţii consulatelor organizatoare. Mai mult, cei cinci consuli s-au deplasat la Poarta Albă, pentru a identifica exact de ce au nevoie vârstnicii care stau în cămin.