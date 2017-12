23 august 1944, momentul extraordinar ce a dus la supravieţuirea României, în opinia istoricilor

Proclamaţia către ţară a Regelui Mihai I din 23 august 1944 este considerată de istoricii Georgeta Filitti, Dan Berindei, Zoe Petre şi Adrian Majuru, la 70 de ani de la eveniment, "un fapt extraordinar", care a scurtat cu şase luni al Doilea Război Mondial şi a dus la supravieţuirea României. Aceștia vorbesc despre semnificaţia zilei de 23 august şi despre modul în care acest moment este văzut în prezent de români. Academicianul Dan Berindei consideră că ziua de 23 august continuă să îşi păstreze semnificaţia chiar şi la 70 de ani de la acest eveniment. "Dacă n-ar fi fost 23 august, am fi fost supuşi unei ocupaţii militare extrem de dure, care ar fi grăbit ritmul instaurării sistemului căruia i-am fost prizonieri o jumătate de veac. Aceasta din punct de vedere românesc. Iar, din punct de vedere al însemnătăţii în istoria universală, este un lucru cert că această răsturnare din România a slăbit în general apărarea germană şi a dus la grăbirea sfârşitului războiului în ansamblu. Aceasta e însemnătatea, sigur că consecinţele au fost cele pe care le ştim, dar erau nişte consecinţe inevitabile", a declarat istoricul Dan Berindei. Academicianul a precizat că, dacă nu ar fi fost 23 august 1944, situaţia ar fi fost cu mult mai rea. "Nici nu ştim dacă am mai fi vorbit acum la telefon. Asta e realitatea. Din păcate, istoria nu se croieşte după dorinţele oamenilor şi îşi urmează un curs inevitabil, determinat de foarte mulţi factori, dintre care noi aveam la dispoziţie prea slabi. Aşa că a fost o soluţie, dacă vreţi, de salvare, dar oricum a dus la supravieţuirea României. Ăsta este lucrul cel mai important", a mai spus Dan Berindei. La rândul său, istoricul Zoe Petre a declarat că ziua de 23 august 1944 rămâne o zi extrem de importantă în istoria României şi în istoria Europei. "În ultimii 25 de ani, majoritatea istoricilor din România au pledat pentru ideea că ziua de 23 august, armistiţiul din 1944, rămâne o zi extrem de importantă în istoria României şi în istoria Europei, indiferent de faptul că, pe parcurs, a fost confiscată, arestată, reinterpretată în felurite moduri de regimul comunist. La 23 august 1944, România a ieşit din alianţa cu Germania, a întors armele împotriva foştilor aliaţi şi a contribuit, în mod foarte semnificativ, la grăbirea victoriei în Al Doilea Război Mondial", a spus Zoe Petre. Şi istoricul Adrian Majuru consideră că ziua de 23 august 1944 reprezintă un eveniment major în istoria României, fiind unul dintre puţinele momente când au fost luate decizii într-un termen "teribil de scurt", dar având consecinţe pentru cel puţin trei-patru generaţii. Georgeta Filitti spune că, în prezent, sunt câteva probleme care depăşesc semnificaţia zilei de 23 august. "În sensul că istoria nu ştiu cum s-a făcut, fie că a fost prost predată în facultăţi şi în licee, fie că a avut o soartă vitregă. Oricum, nu mai este o materie agreată şi e percepută doar ca o înşirare neghioabă de date. Or, în momentul când eu îmi cunosc istoria ţării, să ştiţi că sunt un om mai puternic. Şi aşa cum trebuie să ştiu câteva repere, să ştiu ce s-a întâmplat la 1600, să ştiu ce s-a întâmplat la 1859, la 1918, tot aşa trebuie să ştiu cu adevărat ce s-a întâmplat la 23 august şi în sensul acesta voi, toate sistemele acestea de mass-media, aveţi o obligaţie patriotică, naţională, să promovaţi în mod corect, dincolo de interpretări, că a fost asta, că a fost alta, că ruşii au făcut, că frontul se apropia de noi, că nemţii îşi pierduseră suflul, că mareşalul Antonescu s-a încăpăţânat până în ultima clipă să meargă alături de Hitler, rămâne un fapt extraordinar, şi anume România a reuşit să se desprindă din această alianţă oarecum silnică cu Reich-ul şi în felul acesta a determinat soarta războiului aici, în sud-estul Europei. Şi lucrul este extraordinar", a spus Georgeta Filitti.