23 de ani de la lansarea telescopului Hubble

Telescopul spaţial Hubble a marcat împlinirea a 23 de ani de la lansare printr-o fotografie spectaculoasă, care surprinde, într-o imagine inedită, Nebuloasa Cap de Cal din constelaţia Orion. Telescopul Hubble, lansat pe 24 aprilie 1990, a captat această imagine cu Nebuloasa Cap de Cal, reuşind să străbată, cu ajutorul razelor infraroşii, voalurile de praf galactic care înconjoară forma ascunsă a acestei formaţiuni cosmice. Rezultatul este mai degrabă o structură eterică şi fragilă, compusă din straturi delicate de gaze, fiind foarte diferită de felul în care apare această nebuloasă în lumina vizibilă. Nebuloasa Cap de Cal, cunoscută şi sub denumirea Barnard 33, se află la o distanţă de 1.500 de ani-lumină de Terra, în constelaţia Orion. Structura care are forma unui cap de cal reprezintă un uriaş nor interstelar de praf şi gaze, căruia lumina unei stele din apropiere îi oferă o strălucire deosebită.

Nebuloasa este o ţintă care se bucură de o mare popularitate în rândul pasionaţilor de astronomie, iar telescopul Hubble a fotografiat Nebuloasa Cap de Cal de mai multe ori de-a lungul anilor, inclusiv în 2001, când a împlinit 11 ani de la lansare. Telescopul spaţial Hubble îşi datorează reputaţia fotografiilor în spectrul vizibil pe care le-a realizat de-a lungul timpului. Telescopul Hubble, rezultatul unei colaborări dintre NASA şi Agenţia Spaţială Europeană, a realizat peste un milion de fotografii şi monitorizări ştiinţifice de la lansarea sa în 1990 şi continuă să funcţioneze ireproşabil şi acum. NASA a anunţat luna trecută că a decis să extindă operaţiunile ştiinţifice ale telescopului cel puţin până în aprilie 2016. Mult aşteptatul telescop care îl va înlocui pe Hubble, telescopul spaţial James Webb, care a costat 8,8 miliarde de dolari, va fi lansat în anul 2018.