23 de ani, în comă... conştientă

Un belgian considerat de medici a fi în comă, în stare vegetativă, timp de 23 de ani, a fost, de fapt, conştient în toată această perioadă, însă nu a putut să le transmită acest lucru oamenilor din jur, pentru că era paralizat total. Rom Houben, din Zolder, a rămas paralizat total după un accident de maşină, în 1983, însă el putea să audă şi să înţeleagă tot ce se spunea în jurul său. În urmă cu trei ani, însă, cu ajutorul noilor tehnologii, medicii au descoperit că creierul bărbatului funcţiona aproape complet normal. Terapia prescrisă de atunci i-a permis pacientului să transmită mesaje printr-un ecran special. “În tot acest timp am visat la o viaţă mai bună. «Frustrare» este un cuvânt prea mic pentru a descrie ceea ce am simţit”, a transmis Houben.

Cazul său a fost dat publicităţii într-o lucrare ştiinţifică lansată de expertul în neurologie Steven Laureys, cel care a descoperit că Houben era conştient. Medicul a spus că belgianul a fost salvat de noile descoperiri tehnologice şi susţine că pot fi multe astfel de cazuri de comă falsă în toată lumea. Acest lucru ar relansa dezbaterile privind eutanasia şi privind convingerea că oamenii aflaţi în comă nu sunt conştienţi. Şansele ca Houben să părăsească spitalul sunt aproape de zero, dar, pe lângă posibilitatea de a transmite mesaje pe ecran, el are deasupra patului un dispozitiv special care-i permite să citească în timp ce stă întins. “Nu voi uita niciodată ziua în care au descoperit ce mi se întâmplase - a fost ca o a doua naştere. Vreau să citesc, să comunic cu prietenii mei prin computer şi să mă bucur de viaţă, acum că oamenii ştiu că nu am murit”, a mai transmis belgianul.