23 de sentințe rămase definitive în aprilie, în dosare instrumentate de DNA

Un număr de 23 de hotărâri judecătorești, prin care au fost condamnați 43 de inculpați, au rămas definitive în cursul lunii aprilie a acestui an, în dosare de corupție instrumentate de DNA. Printre inculpați se numără, potrivit unui comunicat DNA, un președinte de consiliu județean, un judecător, un procuror, un grefier, doi avocați, doi primari, doi viceprimari, un președinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor din cadrul Federației Române de Fotbal, un adjunct al șefului unui Inspectorat Școlar Județean. Conform sursei citate, pedepsele dispuse de judecători față de cei 43 de inculpați sunt cuprinse între șapte ani închisoare și șase luni închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei. "Având în vedere că, în multe cazuri, între pronunțarea deciziilor, motivarea acestora și transmiterea acestor decizii de către instanțele de judecată, în format electronic, se înregistrează o anumită diferență de timp, DNA a decis publicarea unor informări cu privire la soluțiile de condamnare definitive, la momentul pronunțării acestora, sub formă de comunicate de presă", precizează DNA. Comunicatul menționează că, în acest fel, DNA răspunde cerinței de informare a opiniei publice asupra întregului proces penal în cazuri de mare corupție, inclusiv asupra finalității dosarelor trimise spre judecare.