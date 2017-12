2,3 milioane de români au dat mită

Aproape 2,3 milioane de români au dat şpagă în ultimul an, potrivit unui raport întocmit de reprezentanţii Ministerului de Interne. În total, românii au dat mită în valoare totală de 1,32 miliarde de lei, adică peste 300 de milioane de euro. Conform documentului, 13% dintre români au spus că au dat mită în ultimul an. Datele arată că nu mai puţin de trei sferturi dintre români consideră că în ţara noastră nu poţi reuşi să-ţi rezolvi problemele fără să dai şpagă, iar 80% cred că administraţia centrală este coruptă. În privinţa nivelului de corupţie din ultimii cinci ani, 85% dintre români consideră că în această perioadă corupţia a crescut, în vreme ce 13% cred că nivelul ei nu s-a modificat în ultimii cinci ani. Raportul mai arată că doar 6% dintre români consideră că, în ultimii cinci ani, corupţia s-a redus. Conform unui studiu anterior, realizat de Primăria Capitalei şi dat publicităţii la sfârşitul lunii mai, aproape jumătate dintre locuitorii Capitalei recunosc că au dat mită în ultimul an. Suma medie dată mită a fost de 724 de lei, arată datele studiului în cauză. În comparaţie cu anul trecut, s-a înregistrat o dublare a procentelor celor care declară că au oferit sume cuprinse între 100 şi 2.000 de lei ca mită, de la 7% la 15%.