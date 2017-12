232 de dinți extrași din gura unui adolescent indian

În urma unei operații-maraton de șapte ore, medicii din Mumbai, India, au reușit extirparea a nu mai puțin de 232 de dinți din gura unui adolescent de 17 ani. Ashik Gavai a pătimit 18 luni din cauza a ceea ce părea un abces rebel pe partea dreaptă a maxilarului. Medicii stomatologi din mai multe orașe, pe care i-a consultat pe rând, nu au venit de hac infecției, acesta fiind diagnosticul inițial. În cele din urmă, adolescentul a ajuns la Spitalul JJ din Mumbai, unde i s-au făcut radiografii care au reușit să identifice adevărata problemă. Ashik Gavai suferea de o afecțiune rară - odontom, adică o tumoră constituită din țesut dentar, localizată pe un dinte sau pe un maxilar. În cazul tânărului nostru, tumora crescuse pe maxilarul inferior, către interior, fiind extrem de greu de ajuns la ea. Șeful Departamentului de Chirurgie Dentară al Spitalului JJ, Sunanda Dhiware-Palwankar, a descris extirparea celor 232 de dinți drept un adevărat record mondial. ”Tumora pe care a dezvoltat-o Ashik era foarte complexă, adică pe maxilar cresc foarte mulți dinți. Era la fel de periculoasă ca o tumoră benignă”, a explicat medicul Dhiware. ”Tumora era atât de tare încât pentru a o înlătura a trebuit să folosim o daltă și un ciocan chirurgicale”, a mai povestit acesta. ”După ce am reușit să spargem învelișul tumorei, dinți mici au început să cadă din abces, unul câte unul. La început i-am strâns și am observat că erau mici precum niște perle. Apoi am obosit și am început să spargem formațiunea tumorală. La sfârșit, am numărat 232 de dinți!”, a adăugat acesta. În 30 de ani de carieră, medicul Dhiware-Palwankar nu a mai pomenit un caz atât de grav și nici nu a stat vreodată șapte ore în operație. Până la acest caz ieșit din comun, echipa de chirurgi dentari din Spitalul JJ din Mumbai se mândrea cu extragerea a 37 de dinți dintr-o tumoră crescută pe maxilarul superior al unui bărbat.

După operație, Ashik Gavai era numai un zâmbet, mai ales că a rămas cu cei 28 de dinți pe care trebuie să-i aibă orice om normal. Și familia adolescentului a răsflat ușurată, pentru că cea mai mare temere era ca acesta să nu sufere de cancer!