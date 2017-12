24 de ani pentru a dovedi că este în viaţă

O femeie din India a fost declarată moartă în 1988 şi cu greu a reuşit să dovedească faptul că este vie. Asharfi Devi, acum în vârstă de 64 de ani, a fost măritată de tatăl ei la 12 ani, a devenit mamă la 19 ani, însă la 23 de ani, soţul a părăsit-o şi s-a întors la părinţi, împreună cu copilul lor, o fetiţă. Între timp, bărbatul a declarat-o moartă şi, nu se ştie cum, a reuşit să obţină un certificat de deces pe numele acesteia. Bărbatul a făcut toate acestea pentru a se putea căsători cu o altă femeie. ”La patru ani după ce s-a născut fiica mea, soţul ne-a părăsit şi am mers la părinţi. La 30 decembrie 1988, la vârsta de 40 de ani, am fost declarată moartă. Am mers de la o instituţie la alta şi nimeni nu mă putea ajuta: ei vedeau că sunt vie, dar în acte eram declarată moartă”, a povestit Asharfi Devi jurnaliştilor. A decis să continue lupta pentru a dovedi că este vie. S-a mutat împreună cu fiica şi ginerele său într-o colibă aflată la jumătate de kilometru de casa soţului ei. ”Am aflat că, după ce m-a declarat moartă, şi-a transferat toate proprietăţile pe numele soţiei de acum”, a mai declarat Asharfi Devi. După ce a strâns dovezi, a depus o cerere la administraţia locală, iar în mai 2012 a fost declarată din nou vie, iar certificatul de deces a fost anulat. Soţul ei susţine însă că Asharfi Devi este moartă şi că femeia care poartă acum acest nume este o impostoare.