2,4 milioane de români au primit o nouă tranşă de 250 de lei pe cardurile sociale

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a încărcat a patra tranşă în valoare de 250 de lei pe cardurile sociale oferite prin programul "Sprijin pentru România".

Potrivit unui comunicat al instituţiei, valoarea totală a tranşei IV se ridică la peste 593 de milioane de lei şi a ajuns la aproximativ 2,4 milioane de români.

Pentru acest an au fost patru tranşe, în valoare totală de 1.000 de lei, oferite o dată la două luni, până la finalul acestui an.

"Sper eu că am reuşit să facem o surpriză plăcută celor 2,4 milioane de români care beneficiază de ajutorul de 250 de lei pentru alimente şi mese calde pe care îl oferim prin programul Sprijin pentru România. Datorită strânsei colaborări între MIPE şi celelalte părţi implicate în proces, am încărcat tranşa IV înainte de sărbători, pentru ca românii vulnerabili să se bucure de un mic ajutor pentru ca de pe masa de sărbători să nu lipsească produsele tradiţionale. Separat, din luna noiembrie am început să distribuim o nouă tranşă de pachete cu ajutoare alimentare de 24 kg, ce conţin 12 tipuri de produse de bază pentru consum. Sunt măsuri fireşti pentru a contribui la satisfacerea celor mai elementare nevoi ale acestor persoane", a declarat ministrul Marcel Boloş.