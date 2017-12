25 de asociaţii, avizate pentru debranşare

Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranşare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Pentru perioada 9 - 12 octombrie 2012, 25 de asociaţii de proprietari din Medgidia sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 135.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Vă prezentăm lista asociaţiilor avizate pentru debranşare din Medgidia: Asociaţia de proprietari (AP) bl A5 Nord, str Independenţei, debit (d) - 5.041,32 lei; AP bl.22 Nord, sc B, str Independenţei, d - 825,78 lei; AP bl A8 Nord, str Independenţei, d - 8.745,88 lei; AP bl 50 Indep, str Independenţei, d - 2.095,18 lei; AP bl 12 Siloz sc A, str Independenţei, d - 163,87 lei; AP bl MS 1, 2, 3, 4, str Independenţei, d - 2.833,49 lei; AP bl C4 ANL, str Independenţei, d - 10.529,98 lei; AP bl A9 Nord, str. Independenţei, d - 7.072,79 lei; AP bl E1, str. Independenţei, nr. 65, d - 4.551,84 lei; AP bl C2, sc C, Nord, str. Independenţei, nr 85, d - 2.096,07 lei; AP bl C3 sc B, str. Independenţei, nr. 87C, d - 9.175,95 lei; AP bl MS.5+6, str. Industriei, d - 2.279,46 lei; AP bl VS 22, str. Mihai Bravu, d - 3.153,87 lei; AP bl VS 11, 12, 14 - 16, str. Podgoriilor, d - 26.436,68 lei; AP bl VS6 + VS7, str Podgoriilor, d - 13.588,88 lei; AP bl 28, sc. B, str Poporului, d - 1.283,43 lei; AP bl LS1, str Poporului, nr 1, d - 3.044,14 lei; AP bl P16, str Poporului , nr. 15, d - 2.152,01 lei; AP bl R3, str. Rahovei, d - 4.766,34 lei; AP bl R15 sc A+B, str. Rahovei, d - 3.050,72 lei; AP bl R12 sc A+B, str RAHOVEI, nr. 10, d - 4.183,98 lei; AP bl R4 sc A+B, str Rahovei, nr. 50, d - 3.993,44 lei; AP bl IC3, str Republicii, nr 76C, d - 5.459,86 lei; AP bl TV2, T Vladimirescu, nr 10, d - 3.580,95 lei; AP bl 31 ANL, str Vânători, d - 9.260,72 lei.