25 de filme, în competiţia pentru NexT 2009

Un număr de 25 de filme concurează în cadrul celei de-a treia ediţii a Festivalului NexT, care va avea loc între 1 şi 5 aprilie, la Cinemateca Eforie şi Cinema Scala din Bucureşti. Directorul artistic al festivalului, criticul de film Andrei Gorzo, promite o competiţie specială. „N-am ales niciun film care să nu-mi fi plăcut la nebunie\", a declarat el. 25 de filme de scurt şi mediumetraj, din 13 ţări, se vor întrece pentru cîştigarea Trofeului NexT. De la filme uşor accesibile, ludice („The Blindness of the Woods\" - parodie de film porno şaptezecist, în care personajele sînt păpuşi croşetate, „Martians Go Home\" - o parodie de horror cu zombie, extratereştri şi heavy metal), pînă la filme austere şi epurate stilistic („The Dead Hear Not the Bells\" - unul dintre cele mai sobre filme despre evul mediu făcute vreodată), selecţia din acest an este una variată.

„Sînt absolut convins că în privinţa unora dintre filme publicul îmi va da dreptate în mod spontan şi sper ca altele să-l lase mut şi chiar să-l zgîndăre, dar într-un mod fertil\", a mai spus Gorzo.

Fie că este vorba despre un film nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film („2 Birds\"), despre cîştigătorul Premiului I al secţiunii Cinefondation la Cannes 2008 („Anthem\"), despre Cel mai bun scurtmetraj belgian desemnat la Namur anul trecut („Legend of John the Inverted\") sau despre titluri care au făcut turul marilor festivaluri, precum Clermont Ferrand, Karlovy Vary, San Sebastian sau Berlin („Cherries\", „The Watch\" sau „Vestido\") în opinia selecţionerului NexT „toate sînt cît se poate de diferite\". „Ceea ce au în comun este faptul că fiecare are la bază o concepţie foarte coerentă şi temeinic gîndită despre ce e cinema-ul, concepţie pe care regizorul o urmăreşte riguros\", a explicat Andrei Gorzo.Din competiţia NexT 2009 nu lipsesc nici reprezentanţii României: Radu Potcoavă cu „Dănuţ pleacă pe vapor\", Tudor Jurgiu cu „Nunta lui Oli\", Raluca Mirescu cu „Picnic\" - toate trei proiectate în premieră pe ecranele din ţară - şi Paul Negoescu & Vlad Trandafir cu „Fabulosul destin al lui Toma Cuzin\".

Pe lîngă Trofeul NexT în valoare de 4.000 de euro, premiile puse în joc de Festivalul Internaţional de Scurt şi Mediumetraj NexT pentru filmele prezentate în competiţie sînt: Premiul „Cristian Nemescu\" pentru cea mai bună regie (2.000 euro), Premiul „Andrei Toncu\" pentru cea mai bună coloană sonoră (2.000 euro) şi Premiul pentru cel mai bun film românesc (3.500 euro în servicii de DI, oferit de Abis Studio).

Evenimentul este şi în acest an orientat către promovarea tinerilor cineaşti din lumea întreagă. Pe lîngă secţiunile deja consacrate, precum Competiţie, Şi ei au fost NexT generation (dedicată scurtmetrajelor realizate de regizori români consacraţi), Cristi şi Otto (rezervată filmelor realizate de Cristian Nemescu şi Andrei Toncu), Festival Friends şi Semaine de la Critique, NexT 2009 aduce în prim-plan noi cinematografii. Belgia, Australia, Israel şi Serbia vor fi „Countries in Focus” anul acesta, iar secţiunea Festival Cities va cuprinde selecţii ale celor mai bune scurtmetraje din programele prestigioaselor festivaluri de la Toronto, Montpellier şi Tallin. Menit să ducă mai departe amintirea regizorului Cristian Nemescu şi a sound designerului Andrei Toncu, festivalul este organizat de Societatea Culturală NexT, în jurul căreia se grupează mulţi dintre prietenii şi colaboratorii celor doi.