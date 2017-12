25 mai, ziua alegerilor europarlamentare

11:34:32 / 25 Februarie 2014

A RAMAS ACEIASI LEGE DICTATORIALA IMPOTRIVA ROMANILOR DIN DIASPORA, SAU SINTEM BUNI NUMAI CIND ADUCEM BANI IN TARA.

TOT ASA A RAMAS LEGEA PENTRU CEI DIN DIASPORA , ADICA PENTRU CEI DIN AFARA TARII , SA SE PREZINTE CU O LUNA DE ZILE INAINTE DE ALEGERI LA CONSULAT , ADICA PE DATA DE 25 APRILIE PENTRU A FACA CERE PENTRU VOTARE SI STAM LA COZI DE KILOMETRII INTREGI PENTRU ACESTE CERERI , IAR PENTRU VOTAREA DE PE 25 MAI , ALTE COZI INTERMINABILE DE KILOMETRI INTREGI , ASTA ASA CA SA NE LIPSIM DE A NE DA VOTUL CEI DIN DIASPORA SI SINTEM APROXIMATIV UN SFERT DIN POPULATIA TARII PLECATI IN STRAINATATE , DECI AU AJUNS GUVERNANTII , SENATORII ,PARLAMENTARII ,SA SE VOTEZE SINGURI SI PUTINII OAMENI CARE AU MAI RAMAS IN ROMANIA , CA SPUN GUVERNANTII NOSTRI CA IN FRANTA LA PARIS S-A VOTAT LA FIECARE 5 SECUNDE , PENTRU VOTAREA PRESEDINTELUI TARI, EI DA ASA ESTE , NU AU FOST JURNALISTI SA VA LA FATA LOCULUI CA ASA SA VOTAT LA FIECARE 5 SECUNDE , ERA O PLOAIE TORENTIALA , LUMEA STATEA CU UMBRELELE SI ERA COADA DE KILOMETRII INTREGI LA ORA 9 SEARA CIND TREBUIA INCHISE URNELE , PINA SI CALUGARITE ERAU IN PLOAIE PENTRU A VOTA , TOTI ACEI OAMENI AI ROMANIEI STATEA IN PLOAIE PENTRU A VOTA PENTRU TARA LOR SI NIMENI NU NE POATE LUA ACEST DREPT , PRIN LEGILE DE TOT CACATUL PE CARE IL DE GUVERNUL USELISTSI IL APROBA PARLAMENTUL USELIST , DECI UN CLAN COMUNISTO-DICTATORIAL , CARE NE IA PRIN ORCE MIJLOACE DREPTUL LA DE VOT.