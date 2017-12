25% din turiştii veniţi la mare erau şi ieri pe litoral

Traficul rutier s-a desfăşurat, ieri, fără dificultate, pe drumurile din judeţul Constanţa, în condiţiile în care aproximativ 75% dintre cei 35.000 de turişti care au venit pe litoral pentru a-şi petrece minivacanţa de 1 Mai au plecat acasă. „Nu am întâmpinat probleme în trafic. Noi apreciem că în staţiunile litoralului mai sunt sub un sfert din totalul turiştilor. Probleme au fost duminică după-amiază, timp de trei ore, pe Drumul Naţional 22C Constanţa - Cernavodă, când valorile de trafic au fost foarte ridicate”, a declarat cms. Tudorel Dogaru, din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. Numărul turiştilor care au petrecut, în acest an, minivacanţa de 1 Mai pe litoralul românesc a depăşit aşteptările hotelierilor şi autorităţilor, locurile vândute de aceştia fiind de circa 35.000. (R.M.)