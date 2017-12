250 de hectare se împăduresc, în toamnă, la Constanţa

Principala preocupare a Direcţiei Silvice Constanţa o reprezintă îndeplinirea planului propus în acest an în ceea ce priveşte refacerea fondului forestier judeţean. Pentru campania de împădurire din toamnă, care se va desfăşura în perioada 1 noiembrie - 15 decembrie, Direcţia Silvică Constanţa intenţionează să înfiinţeze plantaţii pe 250 de hectare. Este vorba despre terenuri forestiere, pe care Direcţia Silvică Constanţa le are în administrare. Potrivit directorului executiv al Direcţiei Silvice Constanţa, Ion Bogdan, materialul săditor este asigurat din propriile pepiniere, iar speciile de arbori folosite vor diferi în funcţie de natura solului. „În zona de luncă a Dunării, în special, de la Ostrov până la Hârşova vom planta plop şi salcie, iar în zona de deal, Băneasa, Cernavodă, Murfatlar - specii de stejar, frasin, mojdrean, vişin turcesc, sălcioară, păducel. După pregătirea solului şi realizarea gropilor pentru plantare a materialului săditor, vom demara şi plantatul puieţilor, însă nu mai devreme de căderea primei brume”, a declarat Ion Bogdan. În campania de împădurire din primăvară au fost înfiinţate 250 de plantaţii, la care se vor adăuga cele 250 din această toamnă. În ceea ce priveşte plantaţiile instalate în primăvara acestui an, Bogdan a afirmat că acestea sunt foarte frumoase şi nu au avut de suferit în urma inundaţiilor apelor Dunării.

PROGRAM GENERAL DE ÎMPĂDURIRE Eforturi de creştere a suprafeţei împădurite a judeţului nostru a făcut şi Consiliul Judeţean Constanţa, care a lansat un program general de împădurire încă din 2007, unic în ţară. Acesta are mai multe componente - înfiinţarea de pepiniere la nivelul judeţului, crearea de perdele forestiere, împădurirea terenurilor degradate şi reînfiinţarea livezilor.