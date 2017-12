250 de vârstnici, premiaţi de municipalitate

Ca în fiecare lună, vârstnicii constănţeni şi-au primit cadourile din partea municipalităţii pentru activitatea pe care au depus-o, în acest oraş, de-a lungul vieţii, într-o atmosferă plăcută, la Teatrul de Stat Constanţa. De această dată, 203 persoane care au împlinit 80 de ani şi 40 de cupluri care sărbătoresc 50 de ani de la căsătorie au primit din partea Primăriei Constanţa o floare şi un plic cu 300 de lei pe care autorităţile locale le oferă lunar încă din 2000. Alături de cei aprox. 250 de vârsnici a fost şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, care a dorit să le ureze persoanelor de vârsta a treia un „La mulţi ani!” şi să le împărtăşească că vineri a fost şi ziua de naştere a mamei sale. „Vreau să vă zis că astăzi (n.r. - vineri) este şi ziua mamei mele şi vreau să-i transmit de faţă cu dumneavoastră „La mulţi ani!”. Ştiţi că am un respect şi o dragoste mare pentru mama mea, cum am şi pentru toţi cei de vârsta ei, oameni care au făcut foarte multe în ţara asta... Din păcate, generaţia noastră nu este în stare să ducă mai departe realizările lor, nici măcar să le întreţină. Să vă vorbesc de ce va să fie? Nu ştiu dacă are rost pentru că vedeţi şi la televizor. Dar, dacă mă întrebaţi pe mine, cred că e prost condusă ţara şi că va fi din ce în ce mai greu. Cât timp voi mai fi primar, am să încerc să fiu alături de cei care nu-şi mai pot duce singuri de grijă. Va fi greu cu întreţinerea la iarnă. Mă tot gândesc cum să fac. Dar vreau să fiţi convinşi că îi voi ajuta pe cei în vârstă şi cu venituri mici”, s-a adresat primarul Constanţei vârstnicilor prezenţi la Teatrul de Stat Constanţa.