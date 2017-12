2.500 de lei se alocă lunar pentru un deţinut

PE BANII NOŞTRI Despre încarcerea infractorilor există păreri pro şi contra. În vreme ce opinia publică „vrea sânge” şi cere ca toate persoanele certate cu legea să ajungă după gratii, autorităţile spun că detenţia este o soluţie numai în cazurile extrem de grave. Conform statisticii, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) cheltuieşte lunar pentru un singur deţinut sume cuprinse între 1.500 şi 2.500 de lei. „Aceşti bani sunt alocaţi pentru hrană, cazare, igiena corporală a deţinutului, medicamente dacă este cazul, combustibilul consumat pentru deplasările la instanţă... În condiţiile în care perioada de criză a afectat serios toate ramurile de activitate din România, statul duce în spate o groază de persoane care ar putea lucra atât în beneficiul statului, cât şi în folosul propriu. În acest fel, condamnaţii ar produce şi ar consuma în acelaşi timp, nu doar ar consuma în penitenciar”, a susţinut directorul Penitenciarului Poarta Albă, cms. şef Gelu Dincă.

REINTEGRARE Pentru a reduce cheltuielile, judecătorii condamnă suspecţii de comiterea unor infracţiuni mărunte la pedepse cu suspendare şi îi lasă în grija consilierilor Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa. Acest serviciu, care funcţionează de 11 ani, este format din opt consilieri, de profesie jurişti, asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi şi sociologi. Aceştia se ocupă cu reintegrarea în societate a persoanelor judecate pentru comiterea unor infracţiuni şi condamnate la pedepse cu suspendare. În prezent, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa (SPTC) are în evidenţă 659 de astfel de persoane condamnate definitiv la pedepse cu suspendare pentru furturi, tâlhării, dare şi luare de mită, trafic de influenţă, trafic de carne vie, trafic, deţinere şi consum de droguri. „La prima întâlnire cu consilierii SPTC, persoanei aflate sub supraveghere i se comunică obligaţiile pe care le are în perioada termenului de încercare stabilit de instanţă. În cazul în care nu le respectă, primeşte două avertismente şi, dacă dă dovadă de rea credinţă în continuare, cerem judecătorilor revocarea suspendării executării pedepsei şi arestarea condamnatului”, a declarat şeful SPTC, Liviu Toader.