26 de marinari români trăiesc printre gunoaie în Egipt

21:04:26 / 17 Decembrie 2013

nesimtit

Sa dea Dumnezeu sa aveti si voi parte de viata pe care o au cei de pe nava Olympus si atunci nu ati mai lua apararea unuia ca acest nesimtit, mincinos de szaiff. Tu, fatuc-o ar fi bine sa-ti vezi de temele tale,(ca te da-i desteapta) nu ar trebui sa jignesti pt. ca nu sti despre ce este vorba. Hai, sa faci un test usor, imagineaza-ti ca tata-l tau sta plecat luni de zile, fara bani, hrana la limita si conditii mizere, in fiecare zi suna si va zice tie si mamai tale ca nu are apa de baut de spalat de tras la wc, mirosuri pestilentiate plutesc in aer(45 grade C), este bolnav cu stomacul pt. ca hrana calda nu au din cauza lipsei de motorina, electricitate cu portia, sobolanii misuna peste tot, pun macaroane in apa de seara sa se inmoaie sa le poata minca a doua zi, suna pe cei care sunt raspunzatori si nu le raspund la telef. sau in cel mai rau caz sunt amagiti, mintiti de tata-l tau, care le-a promis multe si apoi le-a spus ca nu el i-a trimis, si asta se intimpla in fiecare zi, strigate disperate de ajutor si nimeni nu-i aude sau se fac ca nu aud. Ei sunt terminati psihic, sotiil, mamele la fel si implicit copiii care poate sunt de varsta ta sau mai mici care nu inteleg ca vin Sarbatorile si Mos Nicolae nu le-a adus nimic, spera la Mos Craciun care nici acesta nu le aduce nimic, si se intreaba cu ce a gresit tatal lui ?! Tu cu ai tai v-ati facut planuri de Sarbatori cu mese imbelsugate sau petreceri la munte, planurile noastre sunt de a nu ruga sa fie sanatos si sa reusim sa vorbim la telef. asta este bucuria noastra. Sunt atat de revoltata incit doream sa va blestem acum in prag de sarbatori, dar nu meritati nici acest blestem. Tatal tau si-a batut joc de multi oameni cu buna stiinta asa ca nu-i mai lua apararea si Dumnezeu nu doarme, acum sau mai tirziu ca fi rasplatit dupa faptele lui. Ti-am acordat cam multa atentie pe care nu o meriti nici tu si nici familia ta. Va urez sa aveti atita liniste sufleteasca cat am si eu.