28 iulie - Ziua mondială de luptă împotriva hepatitei

Mai multe organizaţii neguvernamentale au cerut, vineri, o mai mare mobilizare internaţională, în special a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pentru a combate cazurile de hepatită B şi C în lume, cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva hepatitei, celebrată pe 28 iulie. Virusul hepatitei C „este o ameninţare semnificativă pentru sănătatea publică mondială“, se arată într-un comunicat difuzat de mai multe organizaţii neguvernamentale din lume (ONG), între care Medecins du Monde (Medicii lumii), care lansează o petiţie în 86 de ţări pentru a cere OMS „să acţioneze de urgenţă” împotriva acestui virus. Din 2010, peste un milion de persoane au murit din cauza hepatitei C, în condiţiile în care această maladie este vindecabilă, menţionează comunicatul citat. „Se estimează la 185 milioane numărul persoanelor infectate cu virusul hepatitei C (VHC) şi între 3 şi 4 milioane noile cazuri de contaminare în fiecare an”, indică ONG-ul. „OMS a calificat hepatita C drept „bombă virală cu întârziere”, dar nu a făcut suficient pentru a ataca într-o manieră semnificativă această criză mondială a sănătăţii”, afirmă organizaţia, care cere un mai bun acces la instrumente de prevenţie, diagnostic şi tratament în lume, în special pentru utilizatorii de droguri injectabile, mulţi dintre ei infectaţi cu VHC.