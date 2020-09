3 Detalii esentiale pe care sa le ai in vedere in amenajarea unei bai moderne

Nu mai reprezinta niciun fel de noutate sau secret faptul ca ne dorim sa ne bucuram de cat mai mult confort atunci cand ne aflam in interiorul propriilor locuinte, astfel ca in timp investim sume destul de importante in acest sens. Asa cum bine stim, confortul unei locuinte nu se rezuma doar la o singura incapere, ci la intregul ansamblu de incaperi care intra in componenta acesteia.



Stilul de amenajare modern este destul de usor de recunoscut astazi avand in vedere ca acesta se remarca prin minimalism, eleganta dar si prin faptul ca se pune accentul pe utilitate. Baia moderna spre exemplu, a devenit o incapere unde ne putem bucura si de relaxare, fapt pentru care este mai important ca niciodata sa dam frau liber imaginatiei in procesul de amenajare al acesteia. De foarte multe ori insa, baile nu se bucura de foarte multa atentie din partea proprietarilor, astfel ca anumite alegeri, fie sunt facute la intamplare, fie nu sunt unele tocmai inspirate.

In amenajarea bailor, este recomandat sa incercam sa conturam macar in linii mari o idee despre modul in care ne dorim sa arata baia locuintei. Acest lucru va restrange foarte mult din aria cautarilor pe care le avem de facut, astfel ca intregul proces va fi unul mult mai simplu in cele din urma. Pentru ca toti suntem nevoiti intr-un anumit punct sa trecem prin acest lucru, am alcatuit o lista cu 3 dintre cele mai importante detalii pe care este recomandat sa le ai in vedere atunci cand iei decizia de a-ti amenaja o baie moderna.

Opteaza pentru mobilier de calitate, elegant si cu design minimalist.

Daca ai luat decizia de a amenaja baia intr-un stil cat mai modern, atunci primul pas pe care il ai de facut este acela de a lua in calcul alegerea unui mobilier de baie de calitate, care sa fie in acelasi timp unul elegant si cu un design minimalist. De ce sunt importante toate aceste lucruri? Pentru ca un mobilier de baie reprezinta o investitie pe care o facem pe termen lung si mai mult decat atat, are un impact major asupra esteticii unei bai. Desigur, alegerea mobilierului trebuie sa se faca si in functie de culoarea si design-ul alor elemente care vor fi instalate in baie. In acest fel, se vor crea acorduri cromatice cu adevarat deosebite.

Tine cont de spatiul disponibil.

In momentul actual, trebuie sa admitem faptul ca avem posibilitati aproape nelimitate prin care putem amenaja baile avand in vedere ca un singur producator de mobilier pentru baie ne intampina cu numeroase colectii de piese de mobilier special concepute pentru aceasta incapere. In alegerea mobilierului si a produselor pentru baie, este esential sa se tina cont de spatiul disponibil datorita faptului ca stilul modern presupune minimalism si o atmosfera cat mai aerisita. Optand pentru produse foarte mari intr-o baie mai ingusta, cu certitudine nu este o decizie tocmai inteleapta.

Opteaza pentru culori sau combinatii de culori simple.

Baia moderna este desigur si despre culoare. Lemnul, piatra, sticla sau metalul sunt materiale care isi pot gasi cu usurinta locul intr-o baie moderna, insa este necesar sa fii atent la cromatica. Prea multe culori pot transforma cu usurinta baia intr-un veritabil kietsch si departe de a mai putea fi numita moderna. Stilul de amenajare modern inseamna eleganta, minimalism si simplitate.