3 în 1: card de sănătate, identitate şi permis auto!

Aşa cum anunţase în mai multe rânduri, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat că, până în 15 septembrie, actul normativ care va modifica legislaţia referitoare la distribuirea cardurilor de sănătate de către medicii de familie va fi gata. El a anunţat că, în acest moment, legea obligă medicii de familie să facă distribuirea cardurilor de sănătate, dar, după ce a discutat cu aceştia, a declarat public că nu e de acord cu această prevedere, care urmează să fie schimbată. „Cardurile de sănătate vor ajunge la populaţie după ce vom modifica legislaţia. În acest moment, legislaţia obligă medicii de familie să facă distribuirea cardurilor de sănătate. Eu am spus, ca urmare a discuţiilor cu medicii de familie, că nu sunt de acord cu această prevedere şi că ea trebuie modificată. Şi am spus că, până la 15 septembrie, voi elabora un act normativ care să schimbe situaţia actuală şi să găsim alte formule de distribuire a cardurilor, medicii de familie fiind de acord să facă iniţializarea lor, pentru că e normal aşa. Cetăţeanul, când are un card, prima oară se duce la medicul de familie. Deci, acolo îşi va face iniţializarea, ei sunt de acord cu acest lucru“, a spus Nicolăescu. Ministrul a precizat că, în ce priveşte discuţiile legate de un cod PIN pentru cardurile de sănătate, toate componentele s-au achiziţionat în 2011 şi 2012, astfel că acesta nu mai poate fi modificat până în 2016, când componentele vor expira. „Putem să gândim, când expiră acestea, un alt sistem, mai ales că, din 2015, cardul de sănătate va fi în acelaşi card cu cardul de identitate şi permisul auto. Atunci putem să regândim, poate cu PIN sau fără PIN. Poate că aceşti doi-trei ani de utilizare ne vor da o evaluare: e necesar - nu e necesar, trebuie - nu trebuie. Cu toate că protecţia datelor personale este un argument important pentru PIN, va trebui să vedem dacă găsim alte soluţii tehnice, vom purta în continuare discuţii cu cei care se pricep şi la ce înseamnă elemente de siguranţă pe un asemenea document - că e document până la urmă - şi cum pot fi protejate datele personale. Avem trei ani la dispoziţie în care să putem să facem analize şi să luăm o decizie, până în 2016“, a mai arătat ministrul.