3 mai, Ziua mondială a libertății presei

Data de 3 mai marchează Ziua mondială a libertății presei. Această zi celebrează principiile fundamentale ale libertății presei și reprezintă un prilej pentru a evalua libertatea presei în întreaga lume. Este o zi de reflecție în rândul profesioniștilor mass-media cu privire la problemele libertății presei și a eticii profesionale. Anul acesta, UNESCO se axează pe trei teme pentru celebrarea Zilei mondiale a libertății presei, care se referă la necesitatea unui jurnalism de calitate, respectarea egalității de gen și asigurarea securității în informația digitală. În această zi, cetățenii sunt informați asupra încălcărilor libertății presei care au loc în întreaga lume, prin publicații cenzurate, amendate, suspendate și închise, în timp ce jurnaliștii, editorii și publiciști sunt hărțuiți, atacați, reținuți și chiar uciși. Însărcinatul cu afaceri al SUA, Dean Thompson, transmite de Ziua Internațională a Libertății Presei că meseria de jurnalist poate fi una "periculoasă" și că libertatea presei este "sub asediu". „În 2014, cel puțin 60 de jurnaliști au fost omorâți și mulți alții răniți, hărțuiți, arestați sau amenințați. Au fost uciși în timp ce își exercitau profesia sau asigurându-se că transmit publicului informații despre situații dificile sau periculoase”, spune Dean Thompson.

RECUNOȘTINȚĂ Ziua mondială a libertății presei aduce și un omagiu ziariștilor care și-au pierdut viața prin exercitarea profesiei lor. UNESCO sărbătorește în acest an, Ziua mondială a libertății presei la Riga, în Letonia, printr-o o conferință de două zile. Cu acest prilej, va fi lansat "Building Digital Safety for Journalism", un studiu care analizează amenințările digitale cheie cu care se confruntă ziariști și sursele lor. În cadrul Conferinței de la Riga are loc și acordarea Premiului mondial pentru libertatea presei al UNESCO — Guillermo Cano 2015. Câștigătorul este jurnalistul sirian și activistul pentru drepturile omului, Mazen Darwish, aflat în închisoare în prezent. Premiul este o recunoaștere a muncii sale în Siria, timp de peste zece ani, perioadă în care a avut interdicție de călătorie, a fost hărțui, supus la detenție și torturi repetate.

SITUAȚIA ÎN ROMÂNIA Presa din România a fost pe deplin liberă doar un an, imediat după căderea comunismului, se arată într-un raport recent al Freedom House. Organizația ce se ocupă de monitorizarea presei oferă, an de an, mass-media din România calificativul „parțial liber”. Țara noastră face parte astfel dintr-un clasament de alte 70 de state cu o presă ce are libertăți orecum restrânse. Conform raportului Freedom House publicat vineri, dar care analizează situaţia libertăţii presei în 199 de ţări şi teritorii din lume pe 2014, numai 63 de ţări (32%) au o presă liberă, pe primele locuri situându-se Norvegia şi Suedia. În clasamentul general, România se situează pe locul 84, alături de Republica Dominicană. Cu ocazia Zilei Mondiale a libertății presei, președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare, evidențiind rolul fundamental al libertății presei. „O presă liberă contribuie la consolidarea democrației și la dezvoltarea unei societăți prospere. Pentru acest drept am luptat în 1989, iar rolul mass – media este esențial în apărarea interesului public. Ziua Mondială a Libertății Presei ne readuce aminte cât de importantă este libertatea de exprimare”, a scris președintele Klaus Iohannis pe pagina sa de Facebook.

ISTORIC Ziua mondială a libertății presei a fost proclamată de către Adunarea Generală a ONU, în 1993, în urma unei recomandări adoptate în cadrul celei de-a XXVI-a sesiunii a Conferinței Generale a UNESCO în 1991. ONU a declarat ziua de 3 mai Ziua mondială a libertății presei pentru a aduce în atenția publică importanța și necesitatea respectării libertății de exprimare, conform articolului 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului: "Orice om are dreptul la libertatea exprimării opiniilor; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat." În anul 2000, în cadrul programului "Freedom of Expression — FreeEx România", Agenția de Monitorizare a Presei — AMP, în colaborare cu Asociația pentru Protejarea și Promovarea Libertății de Exprimare (APPLE) și Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) au inițiat sărbătorirea Zilei Libertății Presei și în România.