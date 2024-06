3 pasi foarte simpli si rapizi pentru un credit de nevoi personale

Diverse motive ii imping pe oameni sa solicite un credit: ultimele achizitii facute depasesc bugetul initial, iar cei ce se afla in situatia respectiva trebuie sa gaseasca o solutie cat mai repede cu putinta. Tocmai de aceea, pentru a face alegerea corecta, vor trebui sa cunoasca diferenta intre creditul online IFN - adica al unei Institutii Financiare Nebancare - si cel bancar.

Conditiile impuse de un IFN sunt de cele mai multe ori considerate mai usoare de indeplinit, fata de cele ale unor banci. Pe langa acest lucru, dobanzile difera, iar creditele sunt mai mici. Procesul de obtinere al unui credit pentru nevoi personale nu este deloc unul complicat, deoarece se poate realiza online, de oriunde. Mai multe detalii aici.

Alege institutia financiara potrivita pentru nevoile tale

Caracteristicile creditelor IFN se aseamana, indiferent de institutia care le ofera: perioade de rambusare de 90 de zile, dobanzi in valoare de 0 lei pentru clientii noi, sume cu limita de 4000 de lei si plata rapida a banilor in contul beneficiarilor.

Varsta minima pe care cei care isi doresc un credit IFN trebuie sa o aiba difera de la caz la caz, astfel ca unele instititutii vor impune varsta de 18 ani, in timp ce altele vor alege 21 de ani. De aceea, persoanele care au nevoie de un imprumut nebancar urgent trebuie sa se intereseze care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca inainte de a completa formularul online.

Trebuie sa existe si o dovada a venitului fix minim, iar adresa de domiciliu sau resedinta trebuie sa fie pe teritoriul Romaniei. Dupa ce utilizatorii s-au asigurat ca indeplinesc toate cerintele, vor putea accesa formularul online prezent pe platforma.

Completeaza formularul cu datele personale

Formularul tipic pentru un credit IFN solicita date precum: numele, prenumele, adresa de E-mail, numarul de telefon si codul numeric personal. Pe urma, trebuie completate informatiile despre ocupatia si venitul net al utilizatorului.

Mai exista doua casute la final de formular ce trebuie bifate, prin care utilizatorii confirma ca sunt de acord cu interogarea datelor din baza de date in Biroul de Credit si ca au citit politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Majoritatea platformelor utilizate pentru acest tip de imprumuturi au si un calculator ce poate fi folosit pentru a vedea rata lunara, in functie de suma de care este nevoie si pentru ce perioada.

Confirma datele si bucura-te de creditul obtinut

Ultimul pas difera in functie de institutia aleasa. De cele mai multe ori, simpla completare a datelor nu va fi suficienta pentru a oficializa imprumutul, iar utilizatorii nu vor avea nici un fel de obligatie fata de institutie. Imprumutul va fi considerat oficializat in momentul in care persoanele in cauza primesc contractul, ce trebuie semnat si retrimis inapoi la institutie.

De abia atunci utilizatorii vor fi considerati beneficiari si totodata clienti ai firmei. In alte situatii, banii vor fi virati direct in contul de utilizator al celor care au aplicat pentru imprumut, fara a mai fi nevoie ca ei sa se deplaseze la vreun punct de lucru fix.

Ce trebuie sa stii despre rambursarea creditului pentru nevoi personale?

In situatia in care oamenii isi doresc rambursarea creditului pentru nevoi personale, exista patru modalitati la care vor putea apela cu incredere. Cei care au un card bancar atasat la contul de utilizator de pe platforma aleasa, il vor putea folosi pe acesta, iar IFN-ul respectiv va extrage suma cu care l-a imprumutat pe utilizator.

Cea de-a doua metoda de rambursare se realizeaza prin intermediul unui transfer bancar, de la oricare banca, intr-unul din conturile IFN-ului. Rambursarea se poate face si cu numerar, la unul dintre punctele de lucru fizice.

Cei care nu au cardul bancar atasat la contul de utilizator, tot se vor putea folosi de platforma pentru a realiza rambursarea. Tot ce trebuie sa faca este sa acceseze sectiunea de plata a platformei IFN-ului, iar apoi sa completeze datele necesare.

Atentie la perioada limita! N-ai vrea sa incalci termenul din neatentie

Unele din metodele mentionate, precum este cea de-a doua, vor avea nevoie de o perioada de 24 de ore lucratoare pentru a realiza transferul, asa ca cei care se angajeaza sa faca transferul trebuie sa ia in calcul acest lucru.

Pentru a nu exista niciun fel de problema, specialistii CreditRapid.ro le recomanda tuturor utilizatorilor sa nu efectueze rambursarea chiar in ziua cu termenul limita, ci sa se gandeasca la perioada de asteptare prin care este posibil sa treaca.

Prin urmare, persoanele care isi doresc sa obtina un credit de la o institutie financiara nebancara datorita conditiilor acceptabile si a vitezei cu care sunt realizate imprumuturile respective, pot urma linistiti acesti pasi si vor primi banii de care au nevoie.