30 de ani cu amintiri de pe Creasta Balenelor

ACASĂ SAU ÎN ANTARCTICA? La 30 de ani de la expediţia ruso-română în Antarctica şi deasupra munţilor submarini Creasta Balenelor, membrii echipajului navei româneşti Patriot îşi aduc aminte cu plăcere de expediţia care a avut un succes răsunător. Unul dintre exploratorii de atunci, şeful expediţiei la Creasta Balenelor, din partea română, Nicolae Papadopol, povesteşte cu drag despre expediţie, ca şi cum ar fi trecut doar câteva zile. Chiar dacă acum are o slujbă de birou, fiind directorul ştiinţific al Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa, pentru Papadopol, dragostea pentru mediul marin şi pentru cercetările din domeniu a rămas şi nu pierde nicio ocazie de a petrece puţin timp în mediul care pentru el era acum mulţi ani... acasă. Expediţia cu nava Patriot s-a derulat în perioada ianuarie - martie 1982. „Trebuia atunci să plec acasă, după patru luni de voiaj în apele Atlanticului cu nava Semenic, dar mi-a fost înaintată propunerea de a pleca direct într-o expediţie în Antarctica. Probabil că mulţi au visat de-a lungul vieţii la această oportunitate, care era cu atât mai tentantă cu cât trebuia să plec în expediţie cu o navă românească. Aşa că... am acceptat!“, a povestit Papadopol. El povesteşte că în 1980 a mai fost o încercare nereuşită a unei nave româneşti de a explora acea zonă şi că acest eşec românesc a reprezentat pentru el un impuls în plus.

SUCCESUL UNEI EXPEDIŢII Directorul ştiinţific al CMSN povesteşte că, în prima parte a expediţiei, echipajul româno-rus a explorat Antarctica de la sud de Capul Acelor, până la insula Bouvet. „Atunci ne-am întrebat ce rost are să stăm într-o zonă în care nu există peşte şi am propus să mergem pe Creasta Balenelor. Existau informaţii că ruşii făcuseră deja o expediţie aici şi ştiam că deplasarea nu va fi inutilă. Aşa am reuşit, împreună cu comandantul rus, performanţa de a aduce o navă românească pe Creasta Balenelor. Noi am ajuns acolo unde sunt vârfuri de munţi subacvatici la 400 de mile marine de ţărm, la adâncimi de 400 până la 700 de metri, în timp ce în jur sunt adâncimi de până la 7.000 de metri. Acolo am făcut majoritatea descoperirilor, iar una dintre descoperiri a fost o specie de peşte (terix splendels) - un peşte roşu, de 40-45 cm, cu ochii mari, verzi şi fosforescenţi, care are o carne extrem de gustoasă. Cele mai multe dintre speciile pe care le-am găsit aici sunt rare. Aici este un univers cu totul aparte. Cu această parte a expediţiei, România a intrat într-un club foarte select al cunoscătorilor zonelor de larg. Puţine ţări au ajuns aici. Doar Rusia, Spania şi Africa de Sud mai ştiu câte ceva despre această zonă“, a mai povestit Papadopol.

UN CLOPOT... DINTR-O NAVĂ După succesul înregistrat în 1982, directorul CMSN spune că lui şi colegilor săi le-au mai trebuit opt ani să convingă oficialii instituţiei să se reîntoarcă în acea zonă. „Poate că aceasta a fost cea mai frumoasă realizare a vieţii mele, iar după 30 de ani, cea de-a doua realizare, când am reuşit să aducem alături reprezentanţii celor două instituţii din România şi Rusia care au colaborat atât de fructuos în acea perioadă“, a mai spus Papadopol, care a adăugat cu regret că din nava Patriot, care a adus un mare succes României în urmă cu 30 de ani, a rămas doar... un clopot, expus în aceste zile la Constanţa, la CMSN, alături de fotografii realizate în timpul expediţiei.