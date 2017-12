30 de ani de la înfiinţarea mişcării Solidaritea, fără Lech Walesa

Liderul istoric al sindicatului polonez Solidaritatea, Lech Walesa, a declarat că a decis să nu asiste ieri, la Gdansk, la ceremonia oficială marcând împlinirea a 30 de ani de la înfiinţarea acestei organizaţii. “Nu am intenţia să merg acolo. Am luptat şi am obţinut democraţia. Am propus atunci ca Solidaritatea să iasă din politică. Dar ei continuă să facă politică în loc să se ocupe de probleme sindicale”, a precizat Walesa. La 31 august 1980, puterea comunistă din acea perioadă şi greviştii de la şantierele navale din Gdansk, conduse de Lech Walesa, au semnat acorduri istorice prin care a luat naştere Solidarnosc (Solidaritatea), mişcare care s-a opus cu succes blocului sovietic. “Regret că Solidaritatea de azi nu mai este sindicatul meu”, a afirmat Walesa, subliniind că mişcarea sa număra, în acea perioadă, aproape zece milioane de membri, faţă de abia 700.000 în prezent. Fostul preşedinte polonez şi laureat al Premiului Nobel pentru Pace reproşează mişcării Solidaritatea că l-a sprijinit pe candidatul conservator Jaroslaw Kaczynski la alegerile prezidenţiale din iunie şi iulie, câştigate de liberalul Bronislaw Komorowski.

Lech Walesa, în vârstă de 66 de ani, a mers, duminică seară, însoţit de premierul Donald Tusk, la monumentul dedicat victimelor represiunii comuniste de la Gdansk, pentru a depune o coroană de flori. Un congres extraordinar al sindicatului a marcat oficial, ieri după-amiază, la Gdansk, împlinirea a 30 de ani de la înfiinţarea sa, cu participarea lui Tusk, a preşedintelui Komorowski şi a liderului opoziţiei conservatoare, Jaroslaw Kaczynski. Un mesaj către Solidaritatea al preşedintelui american, Barack Obama, a fost citit în timpul acestei ceremonii, de ambasadorul SUA în Polonia, a declarat liderul sindicatului, Janusz Sniadek.