30 de metri de şină de cale ferată, furaţi

O locomotivă a Ecological Center SA a fost, ieri dimineaţă, la un pas de a deraia, după ce hoţii au furat şina de cale ferată pe o lungime de aproape 30 de metri. Din fericire, mecanicul de locomotivă a observat la timp lipsa şinei şi a reuşit să frâneze. „Aseară am fost anunţaţi că trebuie să luăm o garnitură de tren încărcată cu îngrăşăminte din Portul Constanţa. De dimineaţă, la câteva zeci de minute după ce locomotiva a plecat din combinat, am fost anunţat că a fost furată o porţiune de şină din calea ferată. Mecanicul de pe locomotivă mi-a spus că, după ce a coborât, a pus mâna unde şina fusese tăiată şi locul era încă cald. Deci cei 30 de metri au fost furaţi azi noapte. Nu este pentru prima dată când avem astfel de furturi. Ne-au furat aproape 500 de metri de cale ferată din zona în care locomotivele fac manevre şi chiar şi un macaz din apropierea gării din Năvodari. Bine că locomotiva nu a plecat pe timpul nopţii, pentru că astfel mecanicul nu vedea că lipseşte şina şi cine ştie ce se mai întâmpla“, a declarat Roberto Vincentelli, administratorul Ecological Center SA.

JAF ORGANIZAT Reprezentanţii societăţii spun că hoţii au fost foarte bine organizaţi şi că, dacă nu erau întrerupţi din lucru de locomotivă, ar fi furat mult mai mult. „Şina era însemnată din doi în doi metri cu creta pentru a fi tăiată cu autogenul. Ar fi furat cel puţin încă zece metri“, a declarat Gabriel Petrescu, şef Serviciu Transporturi Combinat. Administratorul Ecological Center SA a adăugat că, în urmă cu câteva săptămâni, persoane necunoscute au demontat şi furat 20 de metri din conducta de 800 mm de evacuare ape industriale uzate în Marea Neagră, pe digul de sud al Portului Midia. Cercetările în acest caz sunt continuate de poliţiştii din Năvodari. „Am întocmit un dosar penal in rem. Avem un cerc de suspecţi şi am demarat deja o serie de verificări. În acelaşi timp, am cerut efectuarea unei anchete interne, iar toţi paznicii care au lucrat pe timpul nopţii au fost sancţionaţi cu câte 100 de lei fiecare“, a declarat cms. şef Mihai Tănăselea, şeful Poliţiei Oraşului Năvodari.