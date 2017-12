30 de nave străine, arestate în Portul Constanţa

În primele patru luni ale acestui an, Portul Constanţa a fost tranzitat de 898 nave maritime individuale străine. Ofiţerii Serviciului Port State Control (PSC) din cadrul Autorităţii Navale Române (ANR) au inspectat 291 dintre acestea, iar ca urmare a deficienţelor constatate, au reţinut 30 nave. După ce se instituie măsura arestării, pentru a putea pleca din Portul Constanţa, comandantul navei trebuie să cheme responsabilii PSC la reinspecţie şi să facă dovada remedierii deficienţelor pentru care a fost reţinut. „La cele 30 de reţineri, ofiţerii PSC au fost solicitaţi şi au efectuat 91 de reinspecţii înainte ca acestea să poată pleca din porturile maritime româneşti. În prezent, există o singură navă reţinută de PSC. Este vorba de Bermuda 1, nava care, pe lîngă cele cîteva zeci de deficienţe pe care le are, nici nu are acte de pavilion valabile”, a declarat directorul Direcţiei Inspecţii şi Siguranţa Navigaţiei, Ambroziu Duma. Potrivit specialiştilor în probleme de PSC, cele mai grave deficienţe sînt cele depistate la instalaţiile vitale ale navei, adică cele care pun în pericol siguranţa, respectiv viaţa echipajului (instalaţia de incendiu, instalaţia de salvare), cele care pun în pericol mediul, apoi cele care compromit nava şi marfa aflată la bord.

Referitor la navele maritime româneşti, Duma a precizat că, nici anul trecut şi nici în primele patru luni ale acestui an, autorităţile porturilor statelor comunitare care au efectuat inspecţii PSC, nu au reţinut vreo navă care arborează steagul României. „Anul acesta, au fost efectuate şase inspecţii PSC la navele româneşti, însă niciuna nu s-a finalizat cu reţineri”, a explicat Ambroziu. La începutul anului, erau nouă nave maritime care arborau pavilion românesc, însă în februarie vrachierul „Valeria” a fost dus pentru tăiat şi vîndut la fier vechi, într-un şantier din Portul Chittagong, Bangladesh. În prezent, sînt în exploatare trei cargouri - „Aris” şi „Susie” ale companiei Cosena şi „Oana Cristina”, a societăţii Metaltrans Galaţi, fery-boat-ul „Mangalia”, aparţinînd CFR Marfă, tancul petrolier „Histria Topaz” şi nava şcoală „Albatros”. Alte două vapoare româneşti, feribotul „Eforie” şi roro-ul „SamMarina M” sînt în proces de reparaţii. Deşi navele din flota românească pot fi numărate pe degetele de la mîini, totuşi nu sîntem codaşii Europei. Potrivit statisticilor întocmite la sfîrşitul anului 2006, pe ultimul loc era Belgia, cu o flotă formată din patru nave.