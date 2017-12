30 milioane euro pentru ecologizarea Depozitului de Nord al Oil Terminal

Societate comercială Oil Terminal din Constanţa va investi între 20 şi 30 de milioane de euro, pentru ecologizarea Depozitului de Nord al companiei. Acţiunea este necesară pentru că, de-a lungul timpului, în sol s-au infiltrat cantităţi importante de produse petroliere, care au ajuns în pînza freatică. „Apreciem ca valoarea proiectului să fie între 20 şi 30 de milioane de euro, iar contribuţia terminalului să fie sub 5%. Am demarat procedurile, urmînd ca în scurt timp să contractăm studiul care stă la baza aprobării finanţării”, a declarat directorul general al Oil Terminal, Vasile Miu. El a precizat că este optimist şi că, cel mai probabil în toamnă, proiectul va fi aprobat. Oil Terminal are în derulare şi proiectul care prevede scoaterea la suprafaţă a conductelor de ţiţei din zona Depozitului Sud. Acesta se află deja în al treilea an şi urmează să fie finalizat în 2010. Costul lucrărilor programate în 2009 se ridică la trei milioane de lei. În plus, se vor moderniza rampele de încărcare/descărcare din port. De asemenea, se intenţionează construirea unei rampe de încărcare a cisternelor auto la Depozitul Sud. SC Oil Terminal SA Constanţa este specializată în vehicularea ţiţeiului, a produselor petroliere şi petrochimice lichide şi a altor produse şi materii prime în vederea importului, exportului şi a tranzitului. Societatea a fost înfiinţată în anul 1898, sub numele Steaua Română.