30% din români au contractat credite în ultimii şase ani

Mai mult de 70% dintre români nu au contractat un credit bancar în ultimii şase ani şi doar 20% din populaţie avea un împrumut de nevoi personale. Potrivit unui sondaj realizat de Grupul pentru Economie Aplicată (GEA), la solicitarea Asociaţiei Societăţilor Financiare - ALB România, în ultimele 12 luni, 75% dintre cei care au solicitat finanţări aveau un singur împrumut şi mai puţin de 20% aveau mai multe împrumuturi în paralel. Principala destinaţie a creditelor a fost achiziţionarea de bunuri de folosinţă îndelungată, cu peste 58% din răspunsuri. Aproape 20% dintre respondenţi au afirmat că au avut nevoie de lichidităţi pentru a depăşi o lipsă temporară de bani, 18% au solicitat pentru nevoi urgente, 9% pentru a plăti alte datorii, 5% pentru a achita facturile la utilităţi, 5% pentru a compensa o scădere a veniturilor şi 5,2% pentru alte solicitări precum tratament medical, probleme personale, îngrijirea unui copil bolnav etc. Împrumuturile au fost în proporţie de 26% de valoare mică, sub 1.000 de lei, urmate cu 22% de cele între 1.000 şi 3.000 de lei. Pentru valori între 3.000 şi 6.000 de lei au optat 21,5%, iar pentru sume cuprinse între 6.000 şi 9.000 de lei au solicitat 8,7% dintre cei intervievaţi. Doar 18,5% din totalul respondenţilor au declarat că au primit un împrumut de peste 9.000 lei. Pe de altă parte, 67% dintre cei care au aplicat pentru un credit au primit suma solicitată, în timp ce 25% au beneficiat de o sumă mai mică decît cea dorită. Studiul a fost realizat pe un eşantion de 1.237 de persoane din 100 de localităţi, cu o structură după sex de 48,4% bărbaţi şi 51,6% femei. În funcţie de vîrstă, 23% dintre intervievaţi aveau între 18 şi 29 de ani, 25%, între 30 şi 44 de ani, 24,6%, între 45 şi 59 de ani şi 26,6%, peste 60 de ani. Marja de eroare a studiului este de +2,8%. Asociaţia Societăţilor Financiare - ALB România are 33 de membri şi concentrează 93% din piaţa de leasing, cu o cotă semnificativă în cazul creditului de consum. Principalul său obiect de activitate este reprezentarea membrilor în relaţia cu instituţiile româneşti sau internaţionale. ALB România este afiliată la Federaţia Europeană a Asociaţiilor Societăţilor de Leasing - Leaseurope.